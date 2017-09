Wenn am Sonntag der FC Gütersloh und Rot Weiss Ahlen im Traditionsduell der Oberliga Westfalen aufeinandertreffen, dann gibt es ein Wiedersehen zweier Aufstiegshelden von Arminia Bielefeld.

In der Saison 2001/02 sind Fatmir Vata und Erhan Albayrak mit den Ostwestfalen in die Bundesliga aufgestiegen. Aktuell ist Vata Gütersloh- und Albayrak Ahlen-Trainer. "Wahnsinn, dass uns die Oberliga Westfalen wieder zusammenführt", sagt der 40-jährige Albayrak.

Sein sechs Jahre älterer Kumpel Vata erinnert sich nur zu gerne an die gemeinsamen Zeiten bei der Arminia. "Ach, der Erhan. Das war immer lustig mit ihm. Heinz Müller, Erhan Albayrak und ich haben in Bielefeld oft die dritte Halbzeit gefeiert. Wir haben etwas getrunken und viel gelacht. Es war immer angenehm. Manchmal war auch Ansgar Brinkmann dabei, dann konnte es noch lustiger werden", erzählt Vata mit einem Augenzwinkern.

Am Sonntag wird es in den 90 Minuten alles andere als lustig zugehen. Beide Klubs stehen aktuell mit dem Rücken zur Wand. Gütersloh wurde am letzten Spieltag mit einem 0:6 in Siegen zurück nach Ostwestfalen geschickt. "Das war sehr bitter, aber auch nötig. Manche haben nach dem ordentlichen Start schon gedacht, dass wir um den Aufstieg spielen werden. Nein! Es geht in diesem Jahr nur um den Klassenerhalt. Vor wenigen Monaten war der Verein fast tot. Da sollte jeder vernünftige Mensch aufhören, so schnell wieder zu träumen", findet Vata deutliche Worte.

In Ahlen wurde es für Albayrak nach fünf Spielen ohne Sieg auch schon ungemütlich. Doch zuletzt gab es einen 1:0-Erfolg über Arminia Bielefeld II und es ist vorerst Ruhe eingekehrt. "Wir hätten schon in den Spielen davor gewinnen müssen. Leider ist uns das nicht gelungen. Ich hoffe, dass der Sieg gegen die Arminia uns stärker macht und uns jetzt einige Dinge leichter fallen. Wenn wir in Gütersloh siegen, dann können wir nach oben schauen, falls nicht, dann müssen wir uns nach unten orientieren. Das ist ein richtungsweisendes Spiel", erklärt Albayrak.

Spätestens nach den 90 Minuten werden sich Albayrak und Vata in die Arme schließen und an die guten, alten Arminia-Zeiten zurückdenken. Vata verspricht: "Ich werde es mir nicht nehmen lassen und am Sonntag nach dem Spiel mit Erhan ein Bier trinken." Albayrak: "Auf jeden Fall. Ich freue mich auf das Wiedersehen mit Fatmir."