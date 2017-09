Borussia Dortmunds Jungstar Christian Pulisic steht auf der Liste der 25 Nominierten für den Golden Boy. Zwei ehemalige BVBler allerdings auch.

Rafael van der Vaart hat ihn 2003 als Erster gewonnen. Wayne Rooney und Lionel Messi gleich danach, Mario Götze 2011, Paul Pogba zwei Saisons später und zuletzt Bayern-München-Flop Renato Sanches. Mit dem Golden Boy werden jährlich Europas größte Fußballtalente unter 21 Jahren ausgezeichnet. Nun hat die italienische Sportzeitung Tuttosport, die den Preis im Oktober vergibt, die Liste mit den Nominierten veröffentlicht. Einer von ihnen: Borussia Dortmunds Jungstar Christian Pulisic.

Der US-Amerikaner, der in der vergangenen Spielzeit acht Bundesligatore erzielt hat und drei- beziehungsweise zweimal in der Champions League und im DFB-Pokal erfolgreich war, gehört zu den 25 Toptalenten des Kontinents, die sich Hoffnungen auf die Nachfolge von Renato Sanches machen dürfen.

Die Konkurrenz für den Golden Boy ist gigantisch

Passend zu seinem 19. Geburtstag am Montag hat der US-Sender ESPN eine Grafik veröffentlicht, die verblüfft: Denn mit seiner bisherigen Entwicklung hat Pulisic bis zum gleichen Zeitpunkt sogar Lionel Messi und Cristiano Ronaldo übertroffen. Der Dortmunder kommt auf 60 Einsätze für den BVB, traf dabei neunmal. In 18 Länderspielen war er zudem siebenmal erfolgreich. Messi (34/9, 9/2) und Ronaldo (53/6, 0/0) waren mit 19 noch nicht so weit.

Allerdings: Mit der Auszeichnung zum Golden Boy wird es schwierig, denn die Konkurrenz ist gigantisch. Als Favoriten gelten der neue PSG-Star Kylian Mbappé, Manchester Citys Brasilianer Gabriel Jesus oder der gerade mal 18 Jahre alte italienische Torwart Gianluigi Donnarumma vom AC Mailand. Auch ein ehemaliger Kollege von Pulisic dürfte hoch im Kurs stehen: Ousmane Dembélé, gerade erst für mindestens 105 Millionen Euro zum FC Barcelona gewechselt und neben Emre Mor (Celta Vigo) einer von zwei ehemaligen Dortmundern auf der Liste.

Aus der Bundesliga sind noch drei weitere Spieler nominiert: Benjamin Henrichs von Bayer Leverkusen, Leipzigs Neuzugang Jean-Kévin Augustin und Gladbachs Leihgabe von West Ham United, Oxford Reece.