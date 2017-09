Nur drei Tage nach dem tragischen 3:3 gegen die Zwote von Fortuna Düsseldorf wartet bereits das nächste U23-Team auf die Alemannia.

Zu Gast sind die Tivoli-Kicker am Mittwoch, 20. September, bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Anstoß im Stadion Rote Erde ist um 19.30 Uhr.

„Das steckt natürlich noch in einem drin. So komplett vergessen kann man das nicht“, blickt Fuat Kilic noch einmal auf den Blackout seiner Mannschaft am vergangen Sonntag zurück. „Das war schon ein brutal, dieses Ergebnis noch aus der Hand zu geben.“ Viel Zeit, sich über den vergebenen Sieg zu ärgern, bleibt den Alemannen nicht. „Es bringt uns nichts, nach hinten zu schauen. Wir haben jetzt BVB II vor der Brust, das ist der nächste Schritt. Deswegen müssen wir nach vorne schauen, die Fehler nach und nach abstellen und uns wieder belohnen“, liegt der Fokus voll und ganz auf der nächsten schweren Aufgabe.

„Meiner Meinung nach verfügt Dortmund über die spielstärkste Mannschaft der Liga. Das sind alles sehr gut ausgebildete Jungs, auch wenn die Truppe sehr jung ist“, zollt Fuat Kilic dem Gegner Respekt. „Man merkt, dass sie vor allem im eigenen Ballbesitz ihre Stärken haben und auch auf engstem Raum den Gegner bespielen können.“ Deshalb ist einmal mehr taktische Disziplin gefragt. „Wir dürfen nicht zu viele Räume bieten und müssen konsequent und entschlossen in die Zweikämpfe gehen. Die Mannschaft wird sehr kompakt agieren müssen, um in Dortmund zu bestehen.“

Die Bilanz von bisher acht Aufeinandertreffen beider schwarz-gelber Klubs weist einen leichten Vorteil für die Alemannia aus, die drei Duelle für sich entscheiden konnte. Drei weitere Spiele endeten remis und zweimal hatten die Dortmunder bislang die Nase vorn. In Aachen gab es keinen Vorverkauf. Schätzungsweise 500 Alemannia-Anhänger werden die Mannschaft in der englischen Woche auswärts unterstützen. Die Partie des 9. Spieltags steht unter der Leitung von Schiedsrichter Mario Heller aus Köln. Sven Landgraf und Luca Marx assistieren ihm an den Außenlinien.