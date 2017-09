Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer hat sich erneut einen Haarriss im linken Mittelfuß zugezogen und fällt für den Rest der Hinrunde aus.

Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister nach einer erfolgreichen OP am Dienstagmorgen in Tübingen mit. Dabei wurde in Neuers Fuß eine Platte eingesetzt.

Die Operation ist optimal verlaufen, und das ist jetzt das Wichtigste. Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandschef des FC Bayern München

"Dass Manuel Neuer sich erneut eine Verletzung zugezogen hat, tut uns wahnsinnig leid für ihn", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge: "Die Operation ist optimal verlaufen, und das ist jetzt das Wichtigste. Wir sehen jetzt gemeinsam mit unserem Kapitän nach vorne. Manuel wird uns im Januar in alter Stärke wieder zur Verfügung stehen."

Der 31 Jahre alte Nationaltorwart hatte sich die Verletzung im Abschlusstraining für das Bundesligaspiel bei Schalke 04 (20.30 Uhr/Sky) zugezogen. Bereits beim Viertelfinal-Aus der Bayern in der Champions League bei Real Madrid Mitte April hatte der DFB-Kapitän einen Mittelfußbruch erlitten, auch damals links, und war mehrere Monate ausgefallen. Am 26. August hatte er im Spiel bei Werder Bremen sein Comeback gefeiert.

Bruch im April konservativ behandelt

Angefangen hatte Neuers Leidenszeit Ende März mit einem Haarriss im Mittelfußknochen, der mittels einer Schraube fixiert wurde. Der Bruch im April war konservativ behandelt worden, Neuer durfte wochenlang nicht auftreten und ging auch bei seiner Hochzeit auf Krücken. Zu Beginn seiner großen Karriere hatte sich Neuer 2008 einen Mittelfußbruch im rechten Fuß zugezogen, damals noch als Schalker.

Als Ersatz für Neuer steht Sven Ulreich bereit, der ihn bereits in drei Pflichtspielen zu Saisonbeginn vertreten hatte. Dritter Keeper der Bayern ist der erst 17 Jahre alte Christian Früchtl, nachdem Tom Starke seine Karriere im Sommer beendet hat.