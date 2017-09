In der Englischen Woche empfängt der KFC Uerdingen am 9. Spieltag der Regionalliga West den SV Rödinghausen in der Krefelder Grotenburg (19.30 Uhr).

Die Saison läuft bisher gut für die Uerdinger. Acht Spiele, 15 Punkte. Doch wenn man auf hohem Niveau meckert, könnte sie noch besser laufen. Es ist die mittlerweile leidige Thematik aus den vergangenen Spielen, unter anderem gegen Gladbach II (2:2) und den SC Verl (0:0), die den ein oder anderen noch zum Grübeln verleitet: die Chancenverwertung. KFC-Trainer Michael Wiesinger bewertet die momentane Situation: „Aus dem, was wir kriegen, machen wir zu wenig. Wir müssen früher den Sack zu machen. Das hat uns zum Beispiel Dortmunds junge Mannschaft voraus.“ Das soll gegen den Tabellendritten SV Rödinghausen möglichst besser werden. Es muss nicht immer ein Feuerwerk sein. Wir müssen einfach einen kühlen Kopf bewahren. Michael Wiesinger Trotz der ausbaufähigen Kaltschnäuzigkeit im Spiel nach vorne steht der KFC gut da. Wiesinger ist sich aber auch darüber im Klaren, dass mehr drin gewesen wäre: „Für mich ist es so, dass wir Stand jetzt vier Punkte zu wenig auf dem Konto haben“, und ergänzt: „Es muss ja nicht immer ein Feuerwerk sein. Wir müssen einfach einen kühlen Kopf bewahren. Auch im letzten Drittel des Spielfelds, da fehlt uns noch was. Klar trainieren wir das alles, aber es ist auch eine Frage der letzten Qualität, die Dinger vorne rein zu machen.“ Müller im Probetraining Auf den Außenbahnen fehlen Wiesinger im Spiel gegen Rödinghausen zwei wichtige Akteure. Zum einen Flügelflitzer Oguzhan Kefkir, der nach seiner roten Karte gegen den SC Verl gesperrt ist und Kevin Pino Tellez, der laut Diagnose an einer Kniereizung laboriert und wohl zwei bis drei Wochen ausfallen wird. Eine bittere Situation, da Tellez gerade im Begriff war, sich in den Fokus zu spielen. In Rödinghausen sieht Wiesinger einen starken Gegner und eine „brutale Umschaltmannschaft, die fleißig gegen den Ball arbeitet.“ Der 44-Jährige mahnt: „Sie haben nur einmal gegen Dortmunds Qualität den Kürzeren gezogen. Da müssen wir akribisch arbeiten und unsere Chancen nutzen, allzu viele bekommst du gegen Rödinghausen auch nicht.“ Bei der akribischen Arbeit helfen könnte bald ein weiterer Offensivmann, der momentan ohne Verein da steht. Der 33-jährige Christian Müller spielt derzeit beim KFC vor. Der offensive Mittelfeldspieler hat bereits 17 Erstliga-Einsätze und 91 Zweitliga-Partien auf dem Kerbholz, unter anderem für Hertha BSC und Arminia Bielefeld. Wiesinger gesteht: „Es kann durchaus sein, dass wir dahingehend noch etwas unternehmen. Er ist einer, der mit allen Wassern gewaschen ist und in Drucksituationen cool bleibt.“ Allerdings ist Müller derzeit noch unter Beobachtung, „es ist noch nichts spruchreif“.

