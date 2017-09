Seit seinem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach im Sommer 2014 hat sich Torhüter Yann Sommer den Titel “Mister Zuverlässig” verdient.

Der Schweizer Nationalspieler verpasste nur zwei von 146 Pflichtspielen der Fohlenelf. Im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) allerdings dürfte ein weiterer Ausfall hinzukommen. Sommer laboriert an einer Innenbanddehnung im Knie aus dem 2:2 bei RB Leipzig vom Samstagabend.

“Yann kann am Montag nicht trainieren, deshalb ist sein Einsatz mit einem großen Fragezeichen zu versehen”, erklärte Trainer Dieter Hecking. Der dürfte gegen den Bundesliga-Rückkehrer aus Stuttgart auf Tobias Sippel, ebenso wie Sommer aus dem Jahrgang 1988 stammend, bauen. Der langjährige Kaiserslauterer, der im Frühsommer 2015 an den Niederrhein gewechselt war, zeigte in der Vorbereitung gute Partien. Trotzdem ist die Pflichtspielpraxis des 28-Jährigen übersichtlich. Nur dreimal durfte Sippel zwischen die Pfosten. Zweimal gelang den Borussen in der Saison 2015/16 ein 2:0-Erfolg: im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, der damals von Dieter Hecking betreut wurde, sowie beim SV Darmstadt 98, als es am 34. Spieltag am Böllenfalltor für beide Parteien um nichts mehr ging. Dazu kommt das 1:0 beim Nord-Regionalligisten SV Drochtersen/Assel aus der vergangenen Saison in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Borussia-Trainer Hecking baut am Dienstag auch auf die gute Leistung seiner Mannen in der zweiten Halbzeit in Leipzig. Vor allem das Zweikampfverhalten und die zuvor vermisste Dynamik im Vorwärtsgang sorgten beim 2:2 gegen den Champions-League-Starter für die Wende.

Dass Stuttgart trotz zweier Auswärtsniederlagen bei Hertha BSC (0:2) und auf Schalke (1:3) nicht zu unterschätzen ist, muss Hecking nicht extra betonen. “Der VfB stellt eine junge, spielstarke und quirlige Truppe, die mitmischen will”, sagt Hecking, der den Gegner zuletzt in Gelsenkirchen live unter die Lupe genommen hatte.

Personell gibt es bei Gladbach ein weiteres Fragezeichen: Jonas Hofmann klagte in Leipzig über muskuläre Probleme und musste in der Halbzeit ausgewechselt werden. Patrick Herrmann vertrat den Ex-Dortmunder im zweiten Durchgang im rechten Mittelfeld gut und dürfte, sollte Hofmann ausfallen, zur Gladbacher Startelf gehören.