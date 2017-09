Gute Nachrichten für den BVB: Das Lazarett beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund lichtet sich langsam.

Zur Trainingseinheit am Montagmorgen meldeten sich Innenverteidiger Marc Bartra und Nationalspieler André Schürrle fit. Bartra hatte sich vor gut einer Woche beim Spiel in Freiburg eine Leistenverletzung zugezogen, Schürrle brachte aus dem Trainingslager in Bad Ragaz Anfang August muskuläre Beschwerden mit und fiel seither aus. Inwieweit beide schon für das Spiel beim Hamburger SV (Mittwoch, 20.30 Uhr) eine Option sind, bleibt abzuwarten.

Beim BVB hatten auch wegen Verletzungssorgen beim gestrigen Heimspiel gegen Köln nur 17 statt der erlaubten 18 Spieler im Kader gestanden. "Wir haben allein vier verletzte Linksverteidiger", sagte Sportdirektor Michael Zorc nach dem 5:0-Sieg. Zumindest Jeremy Toljan, Neuzugang aus Hoffenheim, könnte bald wieder eine Option sein. Der U21-Europameister lief am Montagvormittag seine Runden um den Platz.