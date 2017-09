Der VfL Bochum verpasst mit der 1:2-Niederlage gegen Heidenheim den Sprung ins obere Tabellendrittel. Nur noch ein Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz.

30 Minuten nach Spielende erreichte die RS-Redaktion eine Nachricht aus Hamburg. Ein NDR-Mitarbeiter und begeisterter Anhänger des VfL fasste seinen ganzen Frust über das 1:2 gegen Heidenheim, das er am TV-Gerät miterlebt hatte, in zwei Sätze: „Eine sehr unglückliche Niederlage. Fußball kann so grausam sein.“

Eine Beschreibung, die zutrifft, aber die dem VfL nicht wirklich weiterhilft, denn wie schon bei der Auswärtsniederlage in Bielefeld waren die ganzen Statistiken nach dem Spiel eigentlich nur wert für den Papierkorb. Denn nach der zweiten Heimniederlage der noch jungen Saison steckt der VfL im Mittelmaß und verpasste den durchaus möglichen Sprung ins obere Tabellendrittel.

1:0 nicht lange genug gehalten

Ismail Atalan schien vielleicht eine Vorahnung zu haben. Knapp zweieinhalb Stunden vor dem Spiel ging er alleine und gedankenversunken die 200 Meter vom Hotel zur Kabine. Mit einem nachdenklichem Gesicht, was sich auch nach den 90 Minuten nicht entspannte. Zwar zog der Trainer ein positives Fazit, doch Fakt ist: Trotz starker Zweikampfquote, den meisten gewonnen Zweikämpfen und einer starken Passquote gingen die Punkte glücklich an die zuletzt arg gebeutelten Gäste. Atalan: „Das einzige, was ich meiner Mannschaft vorwerfen kann, ist, dass wir das 1:0 nicht lange genug gehalten haben, um mehr Ruhe hineinzubekommen.“

Dabei war der Führungstreffer durch Robbie Kruse nach Traumpass von Kevin Stöger eigentlich ein genialer Einstieg in die Partie. Atalan: „Ab der 25. Minute haben wir richtig gut Fußball gespielt“, doch zu diesem Zeitpunkt hatte der VfL durch eine Anfälligkeit nur drei Minuten nach dem 1:0 bereits den Ausgleich kassiert. Dabei blieb es ein Geheimnis, wie Nikola Dovedan den Ball völlig unbehindert den Ball für Robert Glatzel auflegen kann (16.). Atalan nach dem Spiel sichtlich geschockt: „Wir haben 600 Pässe gespielt, hatten Torchancen und in der zweiten Halbzeit konnte Heidenheim froh sein, dass es noch 1:1 stand, und dann kassieren wir nach einer Ecke das 1:2, weil wir nicht vernünftig verteidigen. Ansonsten kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wenn wir so weitermachen, dann werden auch die Tore und die Ergebnisse wieder kommen.“

Großer Tag für den Gästetrainer

Während im Bochumer Lager Niedergeschlagenheit und Enttäuschung das Stimmungsbild ausmachten, erlebte Frank Schmidt, Coach des 1. FC Heidenheim, einen der großen Momente in der Karriere eines Trainers. Auf den Tag genau vor zehn Jahren hatte er den Verein übernommen. Damals mit einem 2:1-Erfolg in Liga vier. Zehn Jahre später gelang ihm dies nun im Vonovia Ruhrstadion erneut, wohlwissend, dass die dunklen Wolken der ersten Runden damit zunächst einmal verzogen sind.

Es hatte schon ein wenig Fußballromantik, wie die wenigen Heidenheimer Fans mit einer übergroßen Choreografie ihren Trainer Schmidt vor dem Anpfiff huldigten. Und dass dann am Ende noch ein glücklicher Sieg dabei heraussprang, machte nicht nur für den Gästecoach den Tag perfekt. Schmidt: „Nach einer ordentlichen Anfangsphase lagen wir auf einmal 0:1 hinten. Da konnte es für uns ein ganz schwerer Nachmittag werden, an dem man auch unter die Räder kommen kann. In der zweiten Halbzeit war das harte Arbeit. Bochum hat uns hinten reingedrückt, den Ball laufen lassen und viel Druck ausgeübt. Wir haben bis zum Umfallen gearbeitet und hatten auch Glück beim Schuss von Stöger. Ein riesiges Kompliment an meine Mannschaft.“

Wie groß die Diskrepanz zwischen dem Ergebnis und der Leistung des VfL war, beweist auch das Statement von Sportvorstand Christian Hochstätter, der nun wirklich nicht dafür bekannt ist, über schlechte Leistungen den Mantel des Schweigens zu hüllen: „Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht und ich denke, wir waren in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen turmhoch überlegen. Es war ein Spiel auf ein Tor. Leider waren wir in letzter Konsequenz im Abschluss nicht zwingend genug und haben uns zwei krasse Fehler vor den Gegentoren erlaubt.“ Und so steht der VfL vor dem schweren Auswärtsspiel am kommenden Donnerstag in Nürnberg (20.30 Uhr) mächtig unter Druck, nicht weiteren Boden im Kampf um die vorderen Ränge zu verlieren.