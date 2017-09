Phönix Bochum fügte der TuS Harpen am Sonntag die erste Saisonniederlage bei und gewann mit 3:2.

In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Bochum vertraute in der Startelf auf die gleichen elf Spieler wie im letzten Spiel. Lukas Lobe beförderte das Leder zum 1:0 des Gasts in die Maschen (31.). 80 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Harpen schlägt – bejubelten in der 40. Minute den Treffer von Dennis Gerstemeier zum 1:1. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Phönix gelangte durch ein Selbsttor der TuS Harpen zur 2:1-Führung (50.). Per Elfmeter erhöhte Gerstemeier in der 54. Minute seine Torausbeute an diesem Tag auf zwei Treffer. Damit schoss er das 2:2 für Harpen. Mit dem 3:2 sicherte Lobe Phönix Bochum nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (76.). Die 2:3-Heimniederlage der TuS Harpen war Realität, als Schiedsrichter Pawel Bartoszek (Dortmund) die Partie letztendlich abpfiff.

Durch diese Niederlage fällt Harpen in der Tabelle auf Platz elf.

Bochum liegt im Klassement nun auf Rang neun. Als Nächstes steht für die TuS Harpen eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen den SV Herbede. Phönix empfängt – ebenfalls am Sonntag – den BV Herne-Süd.