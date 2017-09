Ein Tor machte den Unterschied zwischen den beiden Kontrahenten aus – SW Eppendorf siegte mit 2:1.

Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Am Ende ging die Tendenz in eben diese Richtung – es war lediglich ein Treffer, der über Sieg und Niederlage entschied.

Eppendorf ging diese Partie mit drei Veränderungen in der Startelf an. So standen heute Strehlau, Arpe und Khmiri für Verres, Wyberny und Woischnik auf dem Feld. Die 100 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Maigaskiya Samba brachte den Gast bereits in der sechsten Minute in Front. In der elften Minute brachte Daniel Kaminsky das Netz für SW Eppendorf zum Zappeln. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. In der 60. Minute wurde Thomas Woischnik für Volkan Ugur eingewechselt. Zuvor war keine der beiden Mannschaften nach dem Wiederanpfiff besonders in Erscheinung getreten. Lennart Leipski verkürzte für den BV Herne-Süd später in der 70. Minute mit einem Elfmeter auf 1:2. Obwohl Eppendorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Herne-Süd zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Der letzte Dreier liegt für den BV Herne-Süd bereits drei Spiele zurück. Herne-Süd musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der BV Herne-Süd insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Vor heimischer Kulisse bleibt Herne-Süd weiter sieglos.

SW Eppendorf bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und drei Pleiten. Mit drei Punkten im Gepäck verlässt die Eppendorfer die Abstiegsplätze und belegt jetzt den 13. Tabellenplatz. Kommende Woche tritt der BV Herne-Süd bei Phönix Bochum an (Sonntag, 15:00 Uhr), parallel genießt Eppendorf Heimrecht gegen Fortuna Herne.