Der VfB Günnigfeld kam am Sonntag zu einem 2:0-Erfolg gegen SW Wattenscheid.

Auf dem Papier ging Günnigfeld als Favorit ins Spiel gegen Wattenscheid – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Wattenscheid tauschte diesmal zwei Spieler in der Startaufstellung. Für Felsmann und Steegmann standen heute Stiller und Osei Assibey auf dem Platz. Die 150 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Gökhan Turan brachte Günnigfeld bereits in der dritten Minute in Front. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Beim VfB Günnigfeld kam zu Beginn der zweiten Hälfte Vasileios Galanis für Diyar Dilek in die Partie. Turan schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (74.). Als Schiedsrichter Simon Knappe (Coesfeld) die Begegnung schließlich abpfiff, war SW Wattenscheid vor heimischer Kulisse mit 0:2 geschlagen.

Der Gastgeber baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Trotz der Niederlage bleibt die Wattenscheider auf Platz vier.

Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Günnigfeld zu besiegen. Der VfB Günnigfeld stabilisiert nach dem Erfolg über Wattenscheid die eigene Position im Klassement. Günnigfeld präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 18 geschossene Treffer gehen auf das Konto des VfB Günnigfeld. Nächster Prüfstein für SW Wattenscheid ist auf gegnerischer Anlage der SC Obersprockhövel (Sonntag, 15:00 Uhr). Günnigfeld misst sich am gleichen Tag mit SV Horst-Emscher 08.