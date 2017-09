Rot-Weiß Oberhausen hat nach der 0:4-Niederlage in Wiedenbrück durch den 3:0-Erfolg gegen den TuS Erndtebrück wieder in die Spur gefunden.

Die Erleichterung war den Spielern anzumerken. Auch wenn der Sieg durch die Verletzungen von Enes Topal und allen voran Patrick Bauder teuer bezahlt wurde. Trotzdem zeigte RWO eine couragierte Leistung und ließ über die 90 Minuten keine wirklichen Zweifel aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Das sah auch Stürmer Rafael Garcia (23), der den 3:0-Endstand markierte, so: „In der ersten Halbzeit haben wir Erndtebrück ein bisschen spielen lassen und haben nicht so offensiv wie in den letzten Wochen gespielt. Dafür haben wir defensiv sehr gut gestanden. In der zweiten Halbzeit haben wir uns den Sieg hochverdient herausgespielt. Wir hätten vielleicht sogar noch ein, zwei Tore mehr erzielen können und es in manchen Situationen konzentrierter ausspielen müssen. Aber das wichtigste ist, dass wir 3:0 gewonnen haben und wieder einen Heimsieg feiern konnten.“

Dabei zeigten die Oberhausener nach der deftigen 0:4-Niederlage in der Vorwoche beim SC Wiedenbrück eine starke Reaktion. „Wir haben auch in der letzten Woche in der ersten Halbzeit sehr stark gespielt. Aber klar, so eine Niederlage ist immer schwer für die Köpfe. Wir haben das unter der Woche aufgearbeitet und dann war das auch vergessen. Wir haben gut trainiert, eine gute Zweikampfhärte in den Einheiten gezeigt und das haben wir im Spiel gut umgesetzt. Das war die richtige Antwort“, schilderte Garcia, wie die Mannschaft mit der Niederlage umging.

Für Oberhausen geht es schon am kommenden Mittwoch bei der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf weiter, ehe am darauffolgenden Dienstag die U23 des BVB zu Gast im Stadion Niederrhein ist. Kein leichtes Programm also für die Mannen von Mike Terranova. Doch Garcia machte selbstbewusst klar, wie die Marschroute für die folgenden Partien auszusehen hat: „Wir versuchen jetzt eine Serie aufzubauen. Wir müssen das 3:0 mitnehmen, konzentriert weiterarbeiten, nicht nachlassen und in Düsseldorf wieder drei Punkte holen.“

Durch den Sieg kletterte RWO auf Rang sieben der Tabelle vor und kann die kommenden Aufgaben somit aus einer guten Ausgangslage heraus angehen.