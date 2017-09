Der neue Millionenstar Ousmane Dembélé ist am Samstag im Punktspiel seines neuen Arbeitgebers FC Barcelona beim FC Getafe in der 27. Minute verletzt ausgewechselt worden.

Offensichtlich hatte der französische Fußball-Nationalspieler eine Verletzung im linken Oberschenkel erlitten.

Dembélé war für 105 Millionen Euro Ablöse und bis zu 42 Millionen Bonuszahlungen von Borussia Dortmund an die Katalanen abgegeben worden. Am vergangenen Samstag hatte der 20-Jährige bereits seinen ersten 22-minütigen Einsatz in der spanischen Liga absolviert und beim 5:0 gegen Lokalrivalen Espanyol Barcelona eine Torvorlage gegeben. In Getafe bestritt er sein erstes Liga-Spiel von Beginn an.