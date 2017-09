Der MSV Duisburg tritt im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg mit der gleichen Elf an, die am vergangenen Samstag in Bielefeld zu Beginn auf dem Platz stand.

Duisburgs Trainer Ilia Gruev hatte es bereits angekündigt: Im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg wird es kaum Änderungen in der Startaufstellung der Zebras geben. Und so schickt der Deutsch-Bulgare exakt die gleiche Elf auf den Rasen, die am vergangenen Samstag bei Arminia Bielefeld 4:0 gewann. Die beiden Teams sind sich in dieser Saison bereits einmal begegnet: In der ersten Runde des DFB-Pokals gewannen die Franken knapp mit 2:1. Matchwinner damals: Sebastian Kerk. Bitte für den Klub: Der 23-Jährige fällt mit einem Riss der Achillessehne lange aus. Gegenüber der Pokal-Partie im August hat der MSV einmal gewechselt: Im Sturm spielt Stanislav Iljutcenko statt Simon Brandstetter. So spielt der MSV: Flekken – Erat, Bomheuer, Nauber, Wolze – Fröde, Schnellhardt – Souza, Stoppelkamp – Tashchy, Iljutcenko.

Auf der Bank: Davari – Hajri, Bajic, Brandstetter, Onuegbu, Klotz, Engin. So spielt der 1. FC Nürnberg: Kirschbaum – Mühl, Löwen, Ewerton – Valentini, Erras, Behrens, Leibold – Hufnagel, Werner – Ishak.

Auf der Bank sitzen: Bredlow – Brecko, Salli, Gislason, Jäger, Petrak, Teuchert.

