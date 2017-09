Beim Spiel gegen den VfB Homberg gibt es ein Wiedersehen mit Stefan Janßen. Danny Walkenbach und Marvin Ellmann sind beim ETB SW Essen fraglich.

Der ETB Schwarz Weiß ist weiter auf Orientierungsfahrt. „Wenn wir die leichten Fehler, die zu Gegentoren führen, abstellen, dann sind wir eine Spitzenmannschaft“, mutmaßte Kevin Kehrmann nach dem Derbysieg. Nun, beim Tabellenletzten Speldorf blieben die Essener den Beweis schuldig, das 1:1 kassierten sie auf billige Art und Weise.

Nächste Chance, sich zu beweisen, bietet sich gleich am Sonntag beim VfB Homberg (15 Uhr, Rheindeichstraße), auch wenn die Duisburger im PCC-Stadion von ganz anderem Kaliber sind. Trainer Manfred Wölpper monierte nach dem 1:2 in Speldorf die äußerst grenzwertige Gangart des Tabellenletzten, unter deren Folgen der ETB noch am Sonntag leiden könnte: Der starke Danny Walkenbach musste zum Ende hin nach einem Schlag ins Gesicht passen, zum Glück blieb es bei einer Augenhöhlenprellung und es war keine Netzhautverletzung. Auch Torjäger Marvin Ellmann konnte die Partie nur äußerst angeschlagen beenden. Wo genau er die Blessur hat, wollte Trainer Wölpper nicht verraten: „Sonst können wir es ja gleich für den Gegenspieler markieren.“ Beim Training am Samstag soll der so wichtige Stürmer einen ultimativen Test machen.

Janßen spielte neun Jahre für ETB

Dafür hofft der Coach auf den Einsatz von Robin Fechner, der vor allem am Mittwoch im Mittelfeld schmerzlich vermisst wurde. Und Athanasios Tsourakis könnte zumindest wieder auf der Bank Platz nehmen. Auf der gegnerischen Bank gibt es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Stefan Janßen. Der VfB-Coach freut sich immer, die alten schwarz-weißen Kameraden wiederzusehen. Janßen spielte neun Jahre im ETB-Trikot und arbeitete auch schon als Trainer am Uhlenkrug.

In der vorigen Saison war die Wiedersehensfreude so groß, dass Homberg gleich beide Partien gewann.