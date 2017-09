Die Regionalliga-West-Fans dürfen sich auf Livespiele im Internet freuen. Das Amateursportportal "sporttotal.tv" wird bereits am Sonntag das Topspiel zwischen Viktoria Köln und Borussia Dortmund II übertragen.

Am 8. Spieltag werden dann auch erstmals die Heimspiele von Rot-Weiß Oberhausen (gegen TuS Erndtebrück), FC Wegberg-Beeck (gegen SC Wiedenbrück) und SCVerl (gegen Tabellenführer KFC Uerdingen, alle Samstag 14 Uhr) live auf dem Amateursportportal sporttotal.tv übertragen. Dazu kommt am kommenden Sonntag (15 Uhr) das Spitzenspiel Viktoria Köln gegen Borussia Dortmund U23.

Oberliga wird auch live übertragen

Zwei Premieren gibt es am Wochenende auch in der Oberliga Westfalen: Erstmals werden die Heimspiele von Rot Weiss Ahlen (gegen Arminia Bielefeld II) und TSG Spröckhövel (gegen SC Hassel, beide Sonntag 15 Uhr) live auf sporttotal.tv gestreamt. Die Kameratechnik, die zukünftig alle Heimspiele der genannten Vereine übertragen wird, wurde in der vergangenen Woche in den jeweiligen Stadien installiert und getestet.

Die sporttotal.tv gmbh, eine 100-Prozent-Tochter der SPORTTOTAL AG (ehemals _wige MEDIA AG), schloss im Juli mit dem Deutschen Fußball Bund (DFB) einen Zehn-Jahres-Vertrag zur Steigerung der Sichtbarkeit des Amateurfußballs. Gemeinsam werden Amateurvereine in Deutschland von der vierthöchsten Spielklasse abwärts mit einer speziellen Technologie ausgestattet, die es erlaubt, Fußballspiele in hoher Qualität und vollautomatisch live bei sporttotal.tv zu übertragen. Der Zuschauer kann z.B. über die App (kostenlos im Store) selbst Regie führen, die Perspektive bestimmen und Szenen in den sozialen Medien teilen.

Kooperation mit Fussball.de

Zudem kooperiert sporttotal.tv mit dem Amateurfußballportal Fussball.de, das vom DFB und seinen Landesverbänden betrieben wird. Die Nutzung des Angebots ist kostenfrei, das Portal finanziert sich durch Werbeerlöse. Mittlerweile wurden deutschlandweit 80 Kamerasysteme bei Vereinen aus 14 Ligen installiert, 120 weitere folgen bis zur Winterpause. 400 Spiele wurden bereits gestreamt.

In der Rückrunde der vergangenen Saison startete das Projekt mit einer Pilotphase in Bayern und Niedersachsen. Herzstück von sporttotal.tv ist eine einzigartige 180-Grad-Kamera-Technologie, die fest am Spielfeld installiert wird. Die besondere Innovation des Systems ist ihre Software, die in der Lage ist, dem Spielgeschehen vollautomatisiert zu folgen –

ohne einen Chip im Ball sowie am Körper oder Trikot eines Spielers.