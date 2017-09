Deutschland ist in der UEFA-Fünfjahreswertung auf den dritten Platz gerutscht.

Nach dem schwachen Europacup-Start der Bundesliga-Clubs rückten die zuvor drittplatzierten Engländer einen Rang nach oben und sind nun Zweite hinter den weiter souverän führenden Spaniern. Um den vierten Startplatz in der Fußball-Champions-League muss die deutsche Eliteklasse allerdings erst einmal nicht bangen: Nach einer in der kommenden Saison greifenden Reform erhalten die besten vier Nationen künftig vier sichere Plätze, der Vorsprung der Bundesliga auf den Fünften Frankreich ist noch groß.

Von sechs deutschen Mannschaften in den Pokalwettbewerben der Europäischen Fußball-Union (UEFA) feierte nur der FC Bayern München beim 3:0 gegen den RSC Anderlecht in der Champions League einen Sieg. RB Leipzig musste sich mit einem 1:1 gegen die AS Monaco begnügen, Borussia Dortmund verlor bei Tottenham Hotspur 1:3. In der Europa League holte Hertha BSC beim 0:0 gegen Athletic Bilbao als einzige deutsche Mannschaft einen Punkt. Der 1. FC Köln, der 1:3 beim FC Arsenal unterlag und die TSG 1899 Hoffenheim, die 1:2 gegen Sporting Braga verlor, gingen leer aus.

Die Top 10 der UEFA-Fünfjahreswertung: