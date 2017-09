Mittelfeldspieler Damiano Schirru (31) vom TV Jahn Hiesfeld ist auch abseits des Platzes erfolgreich. Gemeinsam mit Bruder Flavio gründete er ein eigenes Modelabel.

Wenn Damiano Schirru Damiano Schirru» zum Profil mal nicht, wie im letzten Spiel gegen die SpVg Schonnebeck, auf Torejagd für den Dinslakener Oberligisten geht, steht er wahrscheinlich hinter dem Tresen in einem seiner Geschäfte und verkauft Klamotten. Denn Schirru ist Miteigentümer des Modelabels Blck4 (gesprochen Blackfour). Im Jahr 2014 gründete der Deutsch-Italiener die Marke zusammen mit seinem Bruder Flavio, nachdem beide dafür lange gespart hatten. "Mein Bruder und ich, das passt schon sehr gut. Er hat sich auch das Spiel von mir gegen Schonnebeck angeschut."

Wir haben erstmal klein angefangen und hatten nur eine kleine Kollektion in unserem einzigen Laden in Duisburg.

Damiano Schirru, Mittelfdelspieler des TV Jahn Hiesfeld

Im Jahr 2014 haben die beiden dann auch ihren ersten Laden in der Duisburger Innenstadt eröffnet. "Das war ursprünglich eine Jux-Idee. Mein Bruder und ich stehen total auf diese Art von Klamotten. Eines Tages dachten wir uns: eigentlich können wir auch unser eigenes Modelabel vermarkten." Dass die Marke ein so großer Erfolg wurde, überrascht aber auch den Hiesfelder Mittelfeldspieler. "Wir haben erstmal klein angefangen und hatten nur eine kleine Kollektion in unserem einzigen Laden in Duisburg." Mittlerweile eröffneten die Brüder weitere Geschäfte in Oberhausen und Wien. Neben T-Shirts und Caps kann man dort mittlerweile auch Pullover, Jacken und Schuhe kaufen. Alles nach dem Geschmack der Schirru-Brüder. "Unsere T-Shirts lassen wir in der Türkei fertigen, die Caps dagegen in Pakistan, da dort die Qualität sehr gut ist", erzählt Schirrru.

Kimmich, Kolasniac und Co. kaufen bei Blck4 ein

Doch warum kommen so viele Menschen in die Läden der beiden Oberhausener? Ein Hauptgrund dürfte - für die überwiegend junge Kundschaft - mit Sicherheit die Tatsache sein, dass auch Fußballstars wie Jonathan Tah, Marlon Frey, Joshua Kimmich, Sead Kolasinac, oder Leroy Sane auf die Marke vertrauen. Die Liste der prominenetn Kunden ist lang. Angefangen hat jedoch alles mit Max Meyer, den Schirru schon von klein auf kennt. "Max kenne ich schon lange. Er hat früher, genau wie ich, bei Sardegna Oberhausen gespielt. Wir waren auch schon des öfteren zusammen in der Soccerhalle."

Doch nicht nur Max Meyer zählt zum Freundeskreis der Schirrus. Auch Nationalspieler und Confed-Cup-Sieger Antonio Rüdiger kennt Schirru schon lange. "Toni und ich sind richtig gut befreundet. Als ich ihm die Klamotten gezeigt habe, fand er sie direkt cool und verteilte diese in der Kabine auch an Mannschaftskameraden." So kann man auf der Facebook-Seite des Blck4-Stores sehen, dass auch internationale Stars wie Stephan El-Shaarawy oder Edin Dzeko die Caps der Brüder aus Oberhausen tragen. Solche Weltstars in seinen Klamotten zu sehen macht den 31-Jährigen mächtig stolz: "Natürlich freut es einen, wenn es läuft. Mittlerweile kommen viele Fußballspieler zu uns die Läden."

Laufen tut es für den Deutsch-Italiener aktuell auch auf dem Platz. Gegen die SpVg Schonnebeck erzielte er mit seinem verwandelten Elfmeter den Treffer des Tages und brachte die Hiesfelder so zurück in die Erfolgsspur.