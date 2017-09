RB Leipzig ist bei seine Premiere in der Fußball-Champions League ohne Sieg geblieben.

Die Sachsen mussten sich am Mittwochabend gegen den französischen Meister AS Monaco mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Emil Forsberg (33.) sorgte mit dem ersten Europapokal-Treffer in der jungen Geschichte des Clubs für die Führung des deutschen Vize-Meisters. Nur eine Minute später markierte Youri Tielemans den Ausgleich für die Gäste aus dem Fürstentum. Ihr zweites Spiel in der Gruppe G bestreitet die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl am 26. September bei Besiktas Istanbul.