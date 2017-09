Für Alemannia Aachen läuft es in der Regionalliga noch nicht rund. Ähnlich wie Rot-Weiss Essen hat auch die Alemannia nach sieben Spieltagen gerade einmal sieben Punkte vorzuweisen.

Zuletzt kassierten die Aachener im Siegener Leimbachstadion eine 0:1-Niederlage gegen Aufsteiger TuS Erndtebrück. Diese Pleite wurmt Trainer Fuat Kilic immmer noch. Wir haben mit dem 44-jährigen Fußballlehrer gesprochen.

Fuat Kilic, sieben Spiele und nur sieben Punkte: Damit kann die Alemannia nicht zufrieden sein...

Nein! Das sind wir auch nicht. Wir haben ein recht schweres Auftaktprogramm gehabt und auch gute Spiele gemacht. Leider konnten wir nur eine Partie gewinnen. Dabei hatten wir Auftritte wie bei Viktoria Köln, wo wir 2:4 nicht verlieren dürfen, weil wir an diesem Tag einfach gut waren. Anders sah das am Samstag in Erndtebrück aus.

Was hat da nicht geklappt?

Wir hatten bestimmt um die 80 Prozent Ballbesitz und in der ersten Halbzeit zehn bis 15 mal auf das Erndtebrücker Tor geschossen. In der 44. Minute kommt der TuS nach vorne und macht aus einer Einwurf-Situation den Treffer. Das darf nicht passieren. In der zweiten Halbzeit habe ich die Entschlossenheit, die Gier nach dem Erfolg bei meiner Mannschaft vermisst. Die Körpersprache hat mir überhaupt nicht gefallen. Diese müssen wir schleunigst wieder verbessern.

Jetzt kommen Gegner wie Düsseldorf II, Dortmund II, Wuppertal und Uerdingen...

Das sind Mannschaften, die mitspielen wollen Wir erhoffen uns hier bessere Resultate. Wir spielen gegen die Fortuna daheim und sind jetzt seit 14, 15 Spielen am Tivoli ungeschlagen. Das soll auch so bleiben. Wir werden in dieser Woche hart arbeiten, um am Sonntag gemeinsam mit der Unterstützung unserer Fans drei Punkte einzufahren.

Muss man sich bei der Alemannia mit dem Abstiegskampf beschäftigen?

Wir haben sieben Punkte, die Liga ist sehr eng, da muss man sich sowohl mit den vorderen als auch unteren Plätzen beschäftigen. Jede Mannschaft punktet doch, auch die Aufsteiger Erndtebrück, Wegberg-Beeck oder Rhynern. Wir müssen auf jeden Fall Siege holen, um der Gefahrenzone fernzubleiben. Damit wollen wir am Sonntag beginnen.