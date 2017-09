Am kommenden Mittwoch um 20:00 Uhr trifft der VfB Homberg auf den Cronenberger SC.

Letzte Woche gewann Homberg gegen den TV Jahn Hiesfeld mit 3:2. Damit liegt der VfB mit sieben Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Cronenberg dagegen musste sich im vorigen Spiel der Sportfreunde Baumberg mit 1:2 beugen.

Die Bilanz des VfB Homberg ist mit zwei Siegen und zwei Niederlagen ausgeglichen. Das setzt sich auch beim Torverhältnis (9:9) konsequent fort. Folgerichtig findet sich der Gastgeber im Tabellenmittelfeld wieder.

Nur einmal ging der CSC in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld. Im Angriff weist der Gast deutliche Schwächen auf, was die nur vier geschossenen Treffer eindeutig belegen. In dieser Saison sammelte die Cronenberger bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. Mit drei gesammelten Zählern hat der Cronenberger SC den 17. Platz im Klassement inne. Beide Mannschaften liegen in der Tabelle nur vier Punkte auseinander. Cronenberg steht vor einer schweren, aber nicht unmöglichen Aufgabe.