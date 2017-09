Nichts zu holen gab es für den Kirchhörder SC beim DSC Wanne-Eickel.

Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 2:1. Den großen Hurra-Stil ließ Wanne-Eickel vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

Kirchhörde tauschte diesmal zwei Spieler in der Startaufstellung. Für Selent und Gräfenkämper standen heute Veigas Mendes und Schwaß auf dem Platz. Nach nur 13 Minuten verließ Gilmar Veigas Mendes von Kirchhörder SC das Feld, Mark Selent kam in die Partie. Peter Rios-Pfannenschmidt, der von der Bank für Dawid Ginczek kam, sollte für neue Impulse beim DSC sorgen (29.). Für das erste Tor sorgte Sven Preissing. In der 30. Minute traf der Spieler des DSC Wanne-Eickel ins Schwarze. Der KSC glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für Wanne-Eickel in die Kabinen. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Mathias Tomaschewski vom DSC den Platz. Für ihn spielte Timo Wnuk weiter (47.). Rios-Pfannenschmidt beförderte das Leder zum 2:0 des DSC Wanne-Eickel über die Linie (68.). Kurz vor Ultimo war noch Mohamed Yarhdi zur Stelle und zeichnete für das erste Tor des Kirchhörder SC verantwortlich (83.). Als Schiedsrichter Armin Hurek (Bochum) die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte Wanne-Eickel die drei Zähler unter Dach und Fach.

Der DSC bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der DSC Wanne-Eickel zwei Siege und drei Unentschieden auf dem Konto. Die drei Punkte bringen Wanne-Eickel in der Tabelle voran. Der DSC liegt nun auf Rang fünf.

Fünf Spiele und noch kein Sieg: Kirchhörde wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des Gasts liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits zwölf Gegentreffer fing.

Die Kirchhörder steckt nach fünf Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der DSC Wanne-Eickel mit aktuell neun Zählern alle Trümpfe in der Hand hat. Während Wanne-Eickel am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) bei der Spvgg Erkenschwick gastiert, duelliert sich der KSC zeitgleich mit der SpVg Olpe.