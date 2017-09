Ein Tor machte den Unterschied zwischen den beiden Kontrahenten aus – BSV Schüren siegte mit 2:1.

Den großen Hurra-Stil ließ der Gast vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

Der VfL Kemminghausen startete mit drei Veränderungen in die Partie: Mhani, Bednarek und Hill für Kaufmann, Basic und Schürmann. Auch Schüren stellte um und begann mit Arpaci, El Moudni und Kalpakidis für Bouzerda, Striewski und Menneke.

Santiliano Braja brachte Kemminghausen in der 21. Minute ins Hintertreffen. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Felix Fälker zum Ausgleich für den Gastgeber. Bis Schiedsrichter Tim Zahnhausen (Castrop-Rauxel) den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte sich BSV Schüren erfolgreich durch. Miguel Simoes Dos Santos schoss in der 53. Spielminute zur 2:1-Führung ein. Bei einem Doppelwechsel in der 73. Minute lösten Centurion Emokpaire und Armin Ljakic die Teamkollegen Marcos Hill und Andi Dapi auf dem Feld ab. In den 90 Minuten war Schüren im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der VfL Kemminghausen und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.

Mit dem Gewinnen tat sich Kemminghausen zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen. Zu Hause ist Sand im Getriebe: Die Kemminghausener ist in der bisherigen Saison daheim noch ohne Sieg. Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für den VfL Kemminghausen wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem zwölften Rang steht.

BSV Schüren ist seit drei Spielen unbezwungen. Die Schürener macht in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang fünf wieder. Nächster Prüfstein für Kemminghausen ist Firtinaspor Herne auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 15:15). Schüren misst sich zur selben Zeit mit der TuS Wiescherhöfen.