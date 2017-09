Blau Gelb Schwerin zog der SuS Waltrop das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gastgebers.

Schwerin hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Waltrop mit vier Änderungen. Diesmal begannen Meier, Petek, Hopp und Schulz für Gutzeit, Del Puerto Schillo, Wölki und Beckmann. Auch Blau Gelb Schwerin baute die Anfangsaufstellung auf vier Positionen um. So spielten Brödner, Habri, Sänger und Gresch anstatt Horn, El Moutaouafik, Göbel und Urbanski.

Die 50 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Angelo Sänger brachte Schwerin bereits in der dritten Minute in Front. Die Schweriner machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Martin Kapitza (7.). Gordin Ewang baute den Vorsprung von Blau Gelb Schwerin in der 22. Minute aus. Noch vor der Halbzeit legte Kapitza seinen zweiten Treffer nach (41.). Die beiden Mannschaften verabschiedeten sich schließlich mit der deutlichen Führung für Schwerin in die Pause. Die Blau-Gelben konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei Blau Gelb Schwerin. Niklas Neumann ersetzte Ewang, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Das 5:0 für Schwerin stellte Kapitza sicher. In der 63. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Mit dem Spielende fuhr Blau Gelb Schwerin einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für die SuS Waltrop klar, dass gegen Schwerin heute kein Kraut gewachsen war.

Blau Gelb Schwerin hat die Krise von Waltrop verschärft. Die Waltroper musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen. Die SuS Waltrop verliert weiter an Boden und bleibt auch im dritten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn. Auf heimischem Terrain verbuchte Waltrop im laufenden Spieljahr noch keinen Dreier. Wann bekommt die SuS Waltrop die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Schwerin gerät Waltrop immer weiter in die Bredouille. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr der SuS Waltrop im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 21 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Bezirksliga Westfalen 9.

Blau Gelb Schwerin ist seit vier Spielen unbezwungen. Die Saison von Schwerin verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von drei Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Mit dem Erfolg in der Tasche rutscht Blau Gelb Schwerin im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung von Schwerin funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 16-mal zu. Am kommenden Sonntag trifft Waltrop auf Westfalia Langenbochum, Blau Gelb Schwerin spielt am selben Tag gegen den BV Rentfort.