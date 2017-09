Durch ein 3:0 holt sich der FC Nordkirchen zu Hause drei Punkte.

Der Gast Türk. SC Hamm hat das Nachsehen. Damit wurde der Gastgeber der Favoritenrolle vollends gerecht.

Der Türk. SC Hamm brachte im Vergleich zum letzten Spiel Isiktekin, Kukavica, Karaca, Keskin, Kocaalan und Kahric für Beniz, Gemec, Tütüncüoglu, Kokollari, Skalski und Jashari von Beginn an. 75 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Nordkirchen schlägt – bejubelten in der 35. Minute den Treffer von Patrick Trawinski zum 1:0. Über weitere Tore konnten sich die Zuschauer bis zur Pause nicht mehr freuen. Daher ging es mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen. Anstelle von Semih Karaca war nach Wiederbeginn Sezer Tütüncüoglu für Hamm im Spiel. Raphael Lorenz witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:0 für den FC Nordkirchen ein (73.). Mit dem 3:0 sicherte Trawinski Nordkirchen nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (83.). Am Schluss fuhr der FC Nordkirchen gegen den Türk. SC Hamm auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Nordkirchen ungeschlagen ist. Der FC Nordkirchen bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Nordkirchen zwei Siege und drei Unentschieden auf dem Konto. Der geringen Aussagekraft der aktuellen Tabelle zum Trotz steht der FC Nordkirchen nach diesem Erfolg auf Platz drei. Der Angriff von Nordkirchen wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon zwölfmal zu.

Hamm verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden. Die Abwehrprobleme des Gasts bleiben akut, sodass die Hammer weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Dem Türk. SC Hamm muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Bezirksliga Westfalen 8 markierte weniger Treffer als Hamm. Während der FC Nordkirchen am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) beim BV Brambauer-Lünen gastiert, duelliert sich der Türk. SC Hamm am gleichen Tag mit Westfalia Wethmar.