Am Sonntag verbuchte SC Paderborn 07 einen 2:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach.

Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Am Ende ging die Tendenz in eben diese Richtung – es war lediglich ein Treffer, der über Sieg und Niederlage entschied.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Mönchengladbach mit sechs Änderungen. Diesmal begannen Tiawa Tata, Beaujean, Cetinkaya, Cetin, Dreßen und Holtschoppen für Ndombaxi, Bayrakli, Abu-Alfa, Meurer, Brandes und Antalik. Auch Paderborn baute die Anfangsaufstellung auf drei Positionen um. So spielten Schindler, Wilton und Nartikoev anstatt Niebling, Bilogrevic und Bürmann.

100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Borussia schlägt – bejubelten in der achten Minute den Treffer von Rogerain Tiawa Tata zum 1:0. Die passende Antwort hatte Oliver Schindler parat, als er in der elften Minute zum Ausgleich traf. Philippos Selkos nutzte die Chance für den SCP und beförderte in der 33. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Bei Borussia Mönchengladbach kam zu Beginn der zweiten Hälfte Mehmet Bayrakli für Emre Cetinkaya in die Partie. Obwohl SC Paderborn 07 nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Mönchengladbach zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Der Borussia bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Der Gastgeber wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Die Fohlen hat auch nach der Pleite die elfte Tabellenposition inne. Insbesondere an vorderster Front kommt die Borussen nicht zur Entfaltung, sodass nur vier erzielte Treffer auf das Konto von Borussia Mönchengladbach gehen.

Mit drei Punkten im Gepäck schiebt sich Paderborn in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Als Nächstes steht für Mönchengladbach eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (11:00 Uhr) geht es gegen Borussia Dortmund. Der SCP empfängt – ebenfalls am Samstag – Arminia Klosterhardt.