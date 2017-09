Fortuna Köln hat auch im fünften Saisonspiel gegen Borussia Dortmund eine 0:2-Niederlage eingesteckt und somit einen klassischen Fehlstart hingelegt.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete der Gastgeber mit sechs Änderungen. Diesmal begannen van Crüchten Mitroudis, Özen, D'ascenzi Abrao, Winkels, Khvedelidze und Bruhns für Görgens, Mortada, Koc, Bamidele, Jemili und Spellerberg. Auch Dortmund baute die Anfangsaufstellung auf fünf Positionen um. So spielten Sechelmann, Schulte, Hupe, Raschl und Osterhage anstatt Ibrahim, Aydinel, Unbehaun, Stuhldreier und Lippert.

Jan-Niklas Beste nutzte die Chance für den BVB und beförderte in der 23. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Emirhan Özen von der Fortuna den Platz. Für ihn spielte Blessing Bamidele weiter (50.). Bei einem Doppelwechsel in der 70. Minute lösten Hüseyin Bulut und Paul-Philipp Besong die Teamkollegen Gabriel Kyeremateng und David Kopacz auf dem Feld ab. Mit dem 2:0 sicherte Beste Borussia Dortmund nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (84.). Mit dem Schlusspfiff durch Robin Delfs stand der Auswärtsdreier für Dortmund. Man hatte sich gegen Fortuna Köln durchgesetzt.

Gewinnen, hatte bei Köln zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits fünf Spiele zurück. Mit nur zwei Treffern stellt der Tabellenletzte den harmlosesten Angriff der Bundesliga West.

Der BVB ist seit vier Spielen unbezwungen. Die Borussen knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte die Borussia drei Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Im Tableau hat der Sieg von Borussia Dortmund keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz vier. Die Offensive von Dortmund in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 13-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Auch der Fortuna gelang dies heute nicht besonders gut. Nächster Prüfstein für Fortuna Köln ist auf gegnerischer Anlage RW Oberhausen (Sonntag, 13:00 Uhr). Tags zuvor misst sich der BVB mit Borussia Mönchengladbach (11:00 Uhr).