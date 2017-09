Pflichtgemäß strich VfL Bochum gegen Klosterhardt drei Zähler ein. Der VfL gewann das Sonntagsspiel gegen Arminia Klosterhardt mit 3:1.

In der Startformation setzte Arminia Klosterhardts Trainer Robin Krüger auf frisches Blut und brachte mit Gomoluch, Klemm, Dahoud und Demler für Kraus, Özün, Scheffler und Yilmaz vier neue Akteure. In der 25. Minute erzielte Ulrich Bapoh das 1:0 für den VfL. Sergio Gucciardo nutzte die Chance für den VfL Bochum und beförderte in der 34. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Bochum. Gleich nach dem Wiederanpfiff (48.) verkürzte Salim El Fahmi den Spielstand zugunsten von Klosterhardt. Eigentlich war der Aufsteiger schon geschlagen, als Tim Kaminski das Leder zum 1:3 über die Linie beförderte (58.). Als Schiedsrichter Alexander Thole die Begegnung schließlich abpfiff, war die Klosterhardter vor heimischer Kulisse mit 1:3 geschlagen.

Vor fünf Spielen bejubelte Arminia Klosterhardt zuletzt einen Sieg. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Klosterhardt wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Arminia Klosterhardt bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Klosterhardt im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 21 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Bundesliga West.

Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den VfL zu besiegen. Der VfL Bochum setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon fünf Siege auf dem Konto. Die Saison ist zwar noch jung, doch freut sich Bochum nach diesem Sieg über den Sprung an die Tabellenspitze. Mit beeindruckenden zwölf Treffern stellt der VfL den besten Angriff der Bundesliga West. Nächster Prüfstein für Arminia Klosterhardt ist SC Paderborn 07 (Samstag, 12:30 Uhr). Der VfL Bochum misst sich am selben Tag mit dem FC Schalke 04 (12:30 Uhr).