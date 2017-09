Borussia Dortmunds U23 bleibt nach dem 3:2 gegen den SV Rödinghausen weiter das Team der Stunde in der Regionalliga West.

Dabei machte es die Mannschaft von Jan Siewert nach einer 3:0-Führung in der Schlussphase des Spiels aber nochmal spannend. "In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel im Griff. Rödinghausen wurde durch lange Einwürfe und Standards aber immer wieder gefährlich. Somit war es auch nicht so ganze souverän von uns. Ich denke, dass wir auch im Hinblick auf die Platzbedingungen ein ordentliches Spiel gemacht haben. Trotzdem darf uns das nicht passieren, dass es nach einem 3:0 nochmal eng wird", lautete der erste Kommentar von BVB-Stürmer Michael Eberwein (21).

Nichtsdestrotz konnten die Dortmunder ihre Siegesserie auf nunmehr vier gewonnene Spiele in Folge ausweiten. Das stellte auch Eberwein zufrieden: "Von der Punkteausbeute her ist es bis jetzt fast perfekt. Zudem haben wir noch Nachholspiele in der Hinterhand. Wir stehen ganz gut da. Trotzdem haben wir spielerisch noch Potential nach oben. Es läuft gut, aber wir müssen auf jeden Fall weiter daran arbeiten, dass wir noch besser spielen."

In der Partie gegen den SV Rödinghausen bekamen die Dortmunder mit Julian Weigl und Jadon Sancho prominente Unterstützung aus dem Profikader. Eberwein sieht die Tatsache, dass die Spieler aus der ersten Mannschaft Spielpraxis bei der Zweitvertretung sammeln können, mit gemischten Gefühlen: "Wir müssen damit alle umgehen. Wir spielen hier in der U23 und haben die Profimannschaft über uns. Wenn da Spieler den Rhythmus brauchen, dann sind wir da und helfen ihnen Spielpraxis zu geben. Klar ist es immer nicht einfach, da sie nur einmal mittrainieren und wir sie ansonsten nicht kennen. Es sind aber überragende Fußballer und wir freuen uns, dass wir mit ihnen spielen dürfen. Sie bringen uns auch weiter, aber es ist für die Mannschaft auch nicht immer ganz so leicht."