Nach dem 1:1-Unentschieden bei Rot-Weiss Essen haben sich sowohl die Spieler von Wegberg-Beeck als auch Trainer Friedel Henßen zum hart umkämpften Punkt geäußert.

Vor 5.337 Zuschauern ist dem Underdog ein Punkt beim vor der Saison auserkorenen Mitfavoriten gelungen. RWE tritt mit aktuell sieben Punkten auf der Stelle, Wegberg-Beeck sichert sich durch das Unentschieden den fünften Punkt der Saison - für das Team ist jeder Zähler ein Erfolg.

Joshua Holtby, jüngerer Bruder des dreimaligen Nationalspielers Lewis Holtby, ist mit dem Unentschieden sichtlich zufrieden: "Als Wegberg-Beeck können wir mit jedem Punkt zufrieden sein, den wir holen." Dennoch sei gegen die Essener ein Sieg möglich gewesen. "Mit einem Mann mehr haben wir zum Schluss viele Chancen gehabt, der Dreier wäre folglich verdient gewesen", betont der 21-Jährige. Auch Thomas Lambertz, zentraler Mittelfeldspieler der Gäste, hätte den Sieg gerne mitgenommen. "Wir hatten in der zweiten Halbzeit die besseren Chancen. Letztendlich müssen wir das Spiel dann auch gewinnen", betont ein dennoch zufriedener Sechser. Teamchef Friedel Henßen sieht in dem Punkt indes einen großen Erfolg. "Wir möchten bescheiden bleiben. Ein Punkt in Essen ist auch trotz der vielen vergebenen Chancen ein ausgezeichnetes Ergebnis für uns."

Die eigenen Schwächen sind den Mannen des Aufsteigers dennoch nicht verborgen geblieben. Holtby: "Wir haben insgesamt gut gestanden, hatten jedoch auch ein paar Löcher in der Defensive. Zum Schluss hätten wir auch noch einen Gegentreffer bekommen können, es war ein sehr offenes Spiel." Gerade in der erste Halbzeit hatte der jetzige Tabellenfünfzehntze seine Probleme mit dem hohen Druck von RWE. "Essen hat uns früh attackiert und hatte mehr Ballbesitz", sagte Lambertz im Anschluss an die Partie. Aus diesem Grund ist auch er mit dem Unentschieden letztendlich zufrieden: "Wenn man beide Halbzeiten betrachtet, geht der Punkt für beide Teams in Ordnung."

Wegberg-Beeck hat nach der Pause Moral bewiesen und in der 57. Spielminute den Ausgleich erzielt. Für die Spieler war dieses Tor kein Zufallsprodukt, sondern eine Mischung aus harter Arbeit und den richtigen Worten des Trainers. "Der Trainer hat uns in der Halbzeit gesagt, dass wir etwas mutiger agieren sollen. Das war das einzige, was er uns mit auf den Weg gegeben hat", bringt Holtby zu Protokoll. Er fügt an: "Das waren die passenden Worte." Lambertz haben insbesondere die kämpferischen Attribute seiner Mannschaft imponiert: "Wir waren nach der Pause viel aggressiver."

Nach dem Achtungserfolg bei Rot-Weiss Essen trifft der Liga-Neuling am kommenden Samstag (14 Uhr) daheim auf den SC Wiedenbrück. Die Wiedenbrücker, die nach einem deutlichen 4:0-Sieg gegen RWO auf dem sechsten Tabellenplatz rangieren, schätzt Holtby stark ein: "Es wird eine sehr schwere Aufgabe. Wiedenbrück hat eine sehr gute Mannschaft." Verstecken möchten sich die Wegberger nach dem mutigen Auftritt in Essen jedoch auf keinen Fall. "Zu Hause ist bei Regen was drin. Wir haben gar nichts zu verlieren." Möglicherweise fährt der Underdog in der kommenden Woche dann die Punkte sechs bis acht ein.

Dass es bei Rot-Weiss Essen derzeit nicht so läuft, wie es sich der Verein vor der Saison gewünscht hätte, ist den Gästen indes ebenfalls nicht verborgen geblieben. Lambertz: "In dem gesamten Spiel haben die Spieler Druck vom Publikum bekommen - auch unter der Woche." Möglicherweise hat den Wegbergern diese Tatsache am heutigen Tag zusätzlich in die Karten gespielt, um das Punktesammeln mit einem weiteren Zähler fortzusetzen.