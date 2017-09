Der Wuppertaler SV hat seinen Ambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und den SC Verl das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 5:1 für Wuppertal.

Cihan Özkara brachte Verl in der 14. Spielminute in Führung. 1.766 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Wuppertal schlägt – bejubelten in der 32. Minute den Treffer von Christopher Kramer zum 1:1. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Von den beiden Kontrahenten fand der WSV besser in den zweiten Durchgang, zumindest was die Torerfolge anging. Andre Mandt vollendete zur 2:1-Führung (58.). Für das 3:1 von Wuppertaler SV sorgte Kevin Hagemann, der in Minute 67 zur Stelle war. Mit dem 4:1 für Wuppertal von Gaetano Manno hatte das Spiel seinen Sieger in der 71. Minute eigentlich schon gefunden. Gino Windmüller besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für den WSV (78.). Am Schluss fuhr Wuppertaler SV gegen den SCV auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Wuppertal bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der WSV drei Siege und drei Unentschieden auf dem Konto. Nach sechs absolvierten Spielen stockte Wuppertaler SV sein Punktekonto bereits auf zwölf Zähler auf und hält damit einen starken vierten Platz. Bei Wuppertal greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal drei Gegentoren stellt der WSV die beste Defensive der Regionalliga West.

Sechs Spiele und noch kein Sieg: SC Verl wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Verl bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Sechs Spiele ist es her, dass Wuppertaler SV zuletzt eine Niederlage kassierte. Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Dreier wird der SCV nach unten durchgereicht. Am Freitag empfängt Wuppertal SV Rödinghausen. SC Verl hat nächste Woche den KFC Uerdingen 05 zu Gast.