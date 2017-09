Mit leeren Händen endete für Westfalia Rhynern die Auswärtspartie gegen die Zweitvertretung von 1. FC Köln. Der Gastgeber gewann 3:1.

Köln II startete mit sechs Veränderungen in die Partie: Pereira Queirós, Ruzgis, Ratifo, Handwerker, Risa und Führich für Kölmel, Laux, Prokoph, Kovacic, Klauß und Szöke. Auch Rhynern stellte um und begann mit Cieslak, Apolinarski und Wurst für Kleine, Homann und Wiese.

Die 300 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Kempes Waldemar Tekiela brachte Westfalia Rhynern bereits in der zehnten Minute in Front. Der 1. FC glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für Rhynern in die Kabinen. Mit einem schnellen Doppelpack (55./60.) zum 2:1 schockte Jonas Hildebrandt Westfalia Rhynern und drehte das Spiel. Adrian Szöke stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für 1. FC Köln II her (90.). Am Schluss schlugen die Geißböcke Rhynern vor eigenem Publikum und riefen dabei eine souveräne Leistung ab.

Köln II beendet die Serie von sechs Spielen ohne Sieg. Die Geißbock-Elf fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Der 1. FC verbucht drei Punkte und verlässt damit die letzte Tabellenposition.

Die sportliche Misere – in den letzten sieben Spielen gelang Westfalia Rhynern kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt der Aufsteiger auf Rang 18. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist 1. FC Köln II zur Reserve von Borussia Mönchengladbach, tags zuvor begrüßt Westfalia Rhynern den Bonner SC vor heimischer Kulisse.