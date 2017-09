Vor der Saison waren die Sorgen groß, wie Wiemelhausen mit dem jungen Team nach dem großen Umbruch klar kommt.

Nach vier Spieltagen ist das erste Fazit mehr als positiv: Die Concordia ist noch ungeschlagen und steht nach zwei Siegen in Folge auf Platz vier. Am Sonntag soll die Sieges-Serie gegen den Gelsenkirchener Aufsteiger Viktoria Resse ihre Fortsetzung erhalten (15 Uhr, Glücksburger Straße 25).

Heipertz freut sich über Konkurrenzsituation

„Wir wollen zu Hause in dieser Saison eine Macht werden, unabhängig vom Gegner“, sagt Trainer Jürgen Heipertz: „Resse wird als Aufsteiger hochmotiviert sein, seine ersten drei Punkte zu holen. Das ist eine körperlich starke Mannschaft. Wir müssen den Ball schnell laufen lassen und dürfen den Gegner erst gar nicht in die Zweikämpfe kommen lassen.“

Nach den Siegen gegen Hassel (2:1) und Iserlohn (6:4) hat der Trainer nicht viele Gründe, die Mannschaft zu ändern, auch wenn erfahrene Kräfte auf der Bank mit den Hufen scharren. Heipertz ist mit der Konkurrenzsituation äußerst zufrieden: „Es gibt keinen, der gerne draußen sitzt, aber es ist ja nicht entscheidend, wer von Anfang an spielt. Die Mannschaft ist der Star, das weiß jeder bei uns. Da muss ich auch den Teamgeist loben: Alle ziehen mit.“ Luca Sundermann und Diyar Kaplan fallen allerdings verletzt aus.