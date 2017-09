Bibiana Steinhaus wird am Sonntag das Bundesliga-Spiel zwischen Hertha BSC und Werder Bremen leiten. Der erste Einsatz der Schiedsrichterin im Oberhaus schlägt hohe Wellen.

Männer und Frauen sind gleichberechtigt. So steht es seit dem 23. Mai 1949 im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Nach 68 Jahren pfeift jetzt auch eine Frau ein Männer-Spiel der Fußball-Bundesliga: Bibiana Steinhaus wird am Sonntag ab 15.30 Uhr die Partie zwischen Hertha BSC und Werder Bremen leiten, wie der DFB am Donnerstag bekannt gab.

Der DFB hat die 38-jährige Polizistin aus Hannover natürlich nicht aus einer Lostrommel gezogen – Steinhaus’ Leistungen überzeugten die Funktionäre. Sie war sechsmal Schiedsrichterin des Jahres, leitete 80 Zweitliga-Spiele. Wie aufregend ihr Debüt im 21. Jahrhundert ist, zeigten die vergangenen Wochen. Steinhaus stand im Dauer-Blitzlichtgewitter, auch beim DFB-Pokalspiel zwischen dem Chemnitzer FC und Bayern München, als Franck Ribéry ihren Schnürsenkel öffnete. Steinhaus nahm es gelassen – ob der Bayern-Star das auch bei einem männlichen Kollegen gemacht hätte?

„Geschlecht kein Qualitätsmerkmal"

Julian Nagelsmann, Trainer von 1899 Hoffenheim, sagt: „Das Geschlecht an sich ist ja kein Qualitäts-Merkmal. Auch wenn wir Männer manchmal beim Autofahren hoffen, dass es so ist.“ So sieht es auch Ex-Nationalspielerin Inka Grings: „Sie hat das Know-how, sie ist der Chef auf dem Platz.“ Die Spieler sollten sich auf sich konzentrieren.

Was Männer von Frauen lernen können? Die Offenheit, sagt die Weltmeisterin. „Da sind wir Frauen schon etwas anders gestrickt.“