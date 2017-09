Der MSV hat in den ersten Spielen der Saison ansehnliche Leistungen gezeigt. Herausgestochen hat dabei Mark Flekken, der das Interesse von Bundesliga-Klubs geweckt hat.

Vier Spiele hat der MSV Duisburg absolviert, vier Punkte auf dem Konto. Es könnten weniger sein, wäre Torhüter Mark Flekken nicht in allen vier Partien zur Hochform aufgelaufen. Selbst bei den beiden Niederlagen gegen Dresden und Darmstadt war der 24-Jährige seiner Mannschaft ein starker Rückhalt und trug keinerlei Schuld daran, dass den Zebras in den letzten Minuten noch Punkte flöten gingen.

Diese Leistungen sind natürlich auch anderen Klubs nicht verborgen geblieben. Wie die „Bild“ berichtet, sollen bereits Bundesligisten ihr Interesse an dem Niederländer bekundet haben. Das bestätigt auch Flekkens Berater: "Ist doch klar, dass andere Klubs auf ihn aufmerksam werden. Auch Bundesligisten haben schon bei uns angeklopft", wird Maikel Stevens zitiert. Hertha BSC, Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart stehen im Raum.

Derzeit keine Wechselabsichten

Durchaus interessante Adressen für den Niederländer, der mittel- bis langfristig den Sprung in die Elftal schaffen möchte. Hierfür sind Spiele in einer der höchsten europäischen Spielklassen - egal ob Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien - unabdingbar.

Erst einmal können die Zebras aber weiterhin auf ihren Schlussmann, der sich in der Vorbereitung gegen Neuzugang Daniel Davari (Arminia Bielefeld) behaupten konnte, zählen. Zum einen ist das Transferfenster ohnehin geschlossen, zum anderen stellt der Berater klar, dass Flekken auch im Winter keinen Wechsel anstrebt. "Wir haben klar gesagt, dass Mark diese Saison auf alle Fälle bleibt." Allerdings fügt er auch an: "Was danach kommt, ist offen."

Der Vertrag des ehemaligen Aacheners läuft noch bis 2019. Sollte es Flekken also im Sommer zu einem anderen Verein ziehen, ist eine Ablöse fällig.