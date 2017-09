Rot Weiss Ahlen muss auch nach dem 4. Spieltag in der Oberliga Westfalen weiter auf den ersten Sieg warten. Gegen die Reserve des SC Paderborn kam Ahlen nicht über ein Remis hinaus.

1:1 stand es nach 90 hart umkämpften Minuten vor rund 800 Zuschauern im Wersestadion. Wir haben uns am Montag mit Ahlens Trainer Erhan Albayrak über die aktuelle Situation beim Regionalliga-Absteiger unterhalten.

Erhan Albayrak, sind das letztendlich zwei verlorene Punkte oder ein gewonnener Zähler?

Ganz klar: wir haben zwei Punkte verloren. Es nervt mich wirklich, dass wir die letzten 20 Minuten nicht noch einmal einen Gang hochschalten und den Gegner in die Knie zwingen konnten. Ich habe in der Schlussphase schwache Paderborner gesehen. Da hätten wir den Lucky Punch setzen müssen.

Warum gelang das nicht?

Weil wir in der Offensive zu wenig Durchschlagskraft haben. Da muss mehr von den Jungs kommen. Wir haben in vier Spielen vier Tore erzielt und davon haben drei der Treffer Defensivspieler geschossen. Das sollte den Jungs in der Offensive zu denken geben. Da sind wir aktuell noch zu harmlos.

Der 1:1-Ausgleich fiel durch einen Elfmeter. Da haben Sie sich sehr aufgeregt. Warum?

(lacht) Das war doch nie im Leben ein Elfer. Da verstehe ich wirklich die Welt nicht mehr. Wenn der Schiedsrichter dieses Zupfen pfeift, dann muss er in jedem Spiel 20 Strafstöße geben. Wo kommen wir denn da hin? Wir sind immer noch Männer und üben einen Kontaktsport aus. Ich schaue in den Spiegel und würde mich selbst nicht anlügen. Ich habe die Szene genau gesehen und kann behaupten, dass das kein elfmeterwürdiges Foul war. Es ist bitter, dass der Schiedsrichter nach unserem Rheine-Spiel in der Vorwoche schon wieder entscheidend dazu beigetragen hat, dass wir ein Gegentor kassieren.