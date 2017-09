RuWa Dellwig kann auch nach dem 3. Spieltag der Kreisliga A in Essen eine blütenweiße Weste vorweisen. Am Sonntag fuhren die Blau-Weißen den dritten Dreier in Serie ein.

Gegen TuRa 86 gewann die Mannschaft von Trainer Hansi Wüst mit 4:0. Neben Sascha Katzke und Dominik Neubauer konnten sich auch die Kreisliga-Ausnahmekönner Vincent Wagner (ehemals u.a. Rot-Weiss Essen) und Matthias Bloch, der in der vergangenen Saison noch die Kapitänsbinde beim Oberligisten Spielvereinigung Schonnebeck trug, in die Torschützenliste eintragen. "Ich bin sehr froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. TuRa hat uns einiges abverlangt. Aber zurzeit läuft es einfach bei uns gut. Die Jungs können mit der aktuellen Situation sehr zufrieden sein. Aber am nächsten Sonntag geht es schon weiter gegen Türkiyemspor. Dann müssen wir wieder voll da sein", sagt Hansi Wüst. Neben RuWa ist Al-Arz Libanon nach dem 2:1-Erfolg über die DJK Dellwig 1910 der einzige Klub, der nach drei Spielen auch drei Siege vorweisen kann. Derweil hat BV Altenessen bereits seine Mannschaft zurückgezogen und steht als erster Absteiger fest. Die Ergebnisse im Überblick:

RuWa Dellwig - TuRa 86 4:0

Al-Arz Libanon - DJK Dellwig 1910 2:1

FC Saloniki - DJK SF Katernberg 0:2

SF Altenessen 18 - SuS Haarzopf 2:0

VfB Essen-Nord - SC Türkiyemspor 1:1

SG Altenessen - FC Stoppenberg 1:6

Tgd. Essen-West - ESC Preußen Essen 2:1

Spielfrei: SG Schönebeck

Zur Startseite