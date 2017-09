Die Beobachter staunten nicht schlecht: TuS Haltern stellte dem Favoriten ein Bein und schlug die Sportfreunde Siegen mit 1:0.

Haltern gelang ein Husarenstreich, indem dem Favoriten eine Niederlage beigebracht wurde.

TuS Haltern nahm auf zwei Positionen einen Tausch vor: Drepper und Forsmann ersetzten Batman und Rademacher. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Dennis Drepper das 1:0 zugunsten des Gasts (40.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Am Zählerstand hatte sich nichts verändert, als Ryo Kaminishi das Spielfeld in der 60. Minute für Nick Volk verließ. Schlussendlich pfiff Schiedsrichter Tobias Severins das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Haltern brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist die Sportfreunde Siegen auf Platz drei abgerutscht.

Die drei Punkte bringen TuS Haltern in der Tabelle voran. Der Aufsteiger liegt nun auf Rang zehn. Nächster Prüfstein für Siegen ist Arminia Bielefeld 2 auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 15:00). Haltern misst sich zur selben Zeit mit Rot Weiss Ahlen.