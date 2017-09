Der FC Kray gewann am fünften Spieltag der Landesliga gegen überforderte Weseler mit 4:0 (3:0). Die Mannschaft von Muhammet Isiktas hat nun neun Punkte auf dem Konto.

„Das Spiel hätte wesentlich höher ausfallen müssen“, analysiert Isiktas. „Wenn wir von den Chancen nur die Hälfte verwerten, haben wir hier ein Ergebnis von 9:0. Für uns war es aber einfach mal wichtig, die Null zu halten und das Spiel souveräner zu gestalten, als die letzten Male. Ausschlaggebend für mich war, das Spiel systematisch und diszipliniert über 90 Minuten zu Ende zu spielen.“

Zuvor hatte seine Mannschaft den bisweilen völlig überforderten Gast aus Wesel-Lackhausen mit 4:0 vom Platz gefegt. Nach Toren von Tavio el Huete (7., 45.) und Ilias Elouriachi (12.) zogen die Isiktas-Schützlinge schon zur Halbzeit davon.

„Das lag zum einen an der Qualität des FC Kray, zum anderen haben wir durch zwei individuelle Fehler die ersten beiden Tore bekommen. Beim dritten Tor haben wir wie eine Schülermannschaft verteidigt“, erklärt Björn Assfelder, Trainer des PSV Wesel-Lackhausen.

Die Ost-Essener waren über die gesamte erste Halbzeit griffiger in den Zweikämpfen und zielstrebiger vor dem Tor. So ging der Halbzeitstand, auch in dieser Höhe, völlig in Ordnung. Zu keiner Zeit des Spiels kam das Gefühl auf, dass die Hausherren diese Partie noch aus der Hand geben könnten. Im Gegenteil: Die Essener hätten mit etwas mehr Zielstrebigkeit das Ergebnis deutlich höher ausfallen lassen müssen.

Wenn wir von den Chancen nur die Hälfte verwerten, haben wir hier ein Ergebnis von 9:0 Muhammet Isiktas

Auch in der zweiten Halbzeit spielte nur der FC Kray. Zwar prüfte PSV-Stürmer Necati Güclü den aufmerksamen Marius Delker (52.), ansonsten waren es aber die Hausherren, die sich schon zu Beginn des Spielabschnitts reihenweise in aussichtsreiche Situationen spielten (47., 49., 54., 57.). Auch in der Folge erarbeiteten sich die Krayer weitere Hochkaräter. Einzig der eingewechselte Mohamed Allie nutze eine der unzähligen Chancen und besorgte den 4:0-Endstand (82.).

„Da klafft dann auch ein bisschen Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Die Spieler, die hinten dran waren, haben sich in den letzten Wochen etwas beschwert. Jetzt war dann halt die Chance gegen einen relativ guten Gegner sich zu präsnetieren. Eigentlich haben wir die taktische Ausrichtung ausgemacht, dass wir mit drei offensiven Leuten spielen. Wenn zwei dann nicht mitspielen, wird’s schwierig“, konstatiert Assfelder.

Für den FC Kray geht es am 6. Spieltag zu DJK Arminia Klosterhardt nach Oberhausen (Sonntag, 10.9, 15:30 Uhr). Der PSV Wesel-Lackhausen empfängt am selben Tag den SV Scherpenberg 1921 (15 Uhr).