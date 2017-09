Der erste Spieltag der U19-Niederrheinliga startete sofort mit einer kleinen Überraschung.

Bundesliga-Absteiger Wuppertaler SV kam gegen den 1. FC Mönchengladbach nicht über ein 2:2-Remis hinaus. "Wir hatten am Ende Glück, dass es nicht 1:3 steht. Denn vor unserem Treffer zum 2:1 haben die Mönchengladbacher drei Hochkaräter vergeben. Der Gegner hat hier ein sehr gutes Spiel gemacht und sich den Punkt verdient. Das muss man ehrlich zugeben", sagt Christian Britscho, Trainer der WSV U19-Mannschaft. Mike Osenberg (21., 89.) erzielte die Tore für Wuppertal, Berkan Gürsoy (83., 90.+2) war für Mönchengladbach erfolgreich.

Besser als den Rot-Blauen erging es den Rot-Weissen aus Essen. RWE kam in seinem ersten Ligaspiel zu einem 4:1-Erfolg über Germania Ratingen. Vor 120 Zuschauern an der Stoppenberger Hallostraße erzielten Felix Rudolf (30.), Yannick David Debrah (45.), Seongsun You (53.) und Dogukan Turan (88.) die Tore für die von Damian Apfeld trainierten Essener. Auch Jürgen Lucas, Sportlicher Leiter des Regionalligisten von der Hafenstraße, verfolgte die Partie des RWE-Nachwuchs'. "Das war ein ambitionierter, schwieriger Start gegen einen ordentlichen Gegner. Es hat noch nicht alles geklappt, aber es ist ja auch noch sehr früh in der Saison. Am Ende geht das 4:1 in Ordnung. Die Jungs haben das ordentlich gemacht", befindet Lucas.

Die Ergebnisse des 1. Spieltags im Überblick:

Wuppertaler SV - 1. FC Mönchengladbach 2:2

Rot-Weiss Essen - Germania Ratingen 2:1

1. FC kleve - ETB Schwarz-Weiß Essen 1:3

FSV Duisburg - TSV Ronsodrf 2:0

FC Kray - Essener SG 99/06 2:2

Bayer Uerdingen - VfR Krefeld-Fischeln 1:4

SV Straelen - SSVg Velbert 3:2