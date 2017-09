Im Kampf um den Klassenerhalt konnte der SC Wiedenbrück einen wichtigen Erfolg feiern, doch der 4:2-Sieg gegen RWE dürfte besonders für einen besonders gewesen sein.

Er dürfte der einzige gebürtige Essener gewesen sein, der am Freitagabend das Stadion Essen mit einem breiten Grinsen verlassen hat: Wiedenbrücks Mittelfeldstratege Yannick Geisler. Der 22-Jährige machte bei den Bergeborbeckern seine ersten Schritte im Profifußball, debütierte am 38. Spieltag der Saison 2012/13 unter Trainer Waldemar Wrobel in der Regionalliga. Vier Jahre später ist Geisler nach den Stationen in Siegen und Verl mittlerweile ein gestandener Spieler in dieser Klasse und fiel auch gegen RWE immer wieder mit guten Pässen und harten Zweikämpfen auf.

Natürlich ist es etwas besonderes, wenn man in diesem Stadion gewinnt Yannick Geisler (SC Wiedenbrück)

"Es war gut", lautete sein bescheidener Kommentar nach Spielende. "Wir haben alles reingeworfen, eine gute Teamleistung gezeigt und uns diesen Sieg verdient." Und gerade weil er in der Jugend des Deutschen Meisters von 1955 aktiv war, dürfte er sich an diesen Tag noch eine Zeit lang erinnern. "Natürlich ist es etwas besonderes, wenn man in diesem Stadion gewinnt. Durch meine Vergangenheit hier sogar noch mehr."

Geisler will gegen RWO nachlegen

Geisler ist mittlerweile bei den Ostwestfalen angekommen. Da dürfte auch der Umstand helfen, dass alle Wiedenbrücker, die von etwas weiter hergekommen sind, unter einem Dach wohnen. "Wir leben alle in einem Haus, haben unsere Wohnungen nebeneinander. Da wird gemeinsam gekocht und abends noch etwas gemacht, das stärkt dann auch noch einmal das Mannschaftsgefühl." Bei seinen Zielen nimmt sich der 22-Jährige jedoch etwas zurück: "Ich will eine gute Saison absolvieren und jedes Spiel machen. Wir wollen als Mannschaft den bestmöglichen Tabellenplatz belegen, nichts mit dem Abstieg zu tun haben und Nadelstiche setzen. So wie gegen RWE."

Der nächste Nadelstich soll dann gegen Rot-Weiß Oberhausen am kommenden Wochenende folgen: "Gegen die wird es auch wieder schwer, aber in der Liga kann jeder jeden schlagen, wenn er einen guten Tag hat. Wir werden alles reinwerfen, dann haben wir auch die Möglichkeit gegen jeden zu gewinnen."