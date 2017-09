Nach Philipp Goris hat der 1. FC Bocholt den nächsten ehemaligen Spieler des KFC Uerdingen unter Vertrag genommen.

Neben der Verpflichtung des 22-jährigen Angreifers Philipp Goris konnte ebenfalls der 23-jährige Maurice Schumacher unter Vertrag genommen werden. Der Torhüter war fester Bestandteil der Meistermannschaft des KFC Uerdingen in der vergangenen Oberliga-Saison.

Schumacher ist gebürtiger Duisburger und durchlief beim MSV Duisburg alle Jugendteams. Nach dem Sprung in den Seniorenbereich wurde er meistens in der U23 der Zebras eingesetzt, ehe es ihn im Sommer 2016 zum KFC Uerdingen zog. Dort absolvierte er in der vergangenen Saison 32 Liga-Spiele, bei denen er 18 Mal ohne Gegentor blieb und so gehörigen Anteil am Aufstieg in die Regionalliga hatte.