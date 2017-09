Nachdem es beim Landesligisten Hamborn 07 endlich mit dem ersten Ligasieg geklappt hat, wartet gleich die nächste Aufgabe. Im Pokal geht es gegen Straelen.

"Ich musste meine Mannschaft mal ein bisschen wach rütteln. So konnte es ja nicht weitergehen", erklärt Hamborns Trainer, Dietmar Schacht. Der 54-Jährige hatte seiner Mannschaft vor gut zwei Wochen die Vertrauensfrage gestellt und damit Unruhe in den Verein gebracht. "Ich glaube nach drei verlorenen Spielen war das der richtige Zeitpunkt. Ich musste ein Zeichen setzen", sagt er weiter.

"Wenn du auf einmal drei Spiele verlierst, ist das für das verwöhnte Umfeld natürlich ein Schock." Didi Schacht (SF Hamborn 07)

Die Spieler des Aufsteigers haben sich letzten Endes für ihren Trainer ausgesprochen und wollen den Weg mit ihm weiter gehen. Schacht musste dieses Zeichen setzen, weil die Spieler in seinen Augen die Grundtugenden des Fußballs völlig verloren hatten. "Wir haben zwei Jahre lang fast nur gewonnen. Wenn du auf einmal drei Spiele verlierst, ist das für das verwöhnte Umfeld natürlich ein Schock", weiß Didi Schacht.

Im Derby kam die Wende

Den ersten Sieg konnte die Schacht-Elf dann im Duisburger Lokalderby feiern. Gegen den Rivalen Viktoria Buchholz konnte die Mannschaft des Ex-Profis mit 3:1 (1:1) gewinnen. "Die Jungs haben sich Gedanken gemacht und haben das umgesetzt, was ich verlangt habe", freut sich Schacht über die gute Leistung auf dem Ascheplatz.

Bevor es in der Liga mit dem Duell gegen den VfL Repelen weitergeht, müssen die Sportfreunde Hamborn am Sonntag (15 Uhr) im Niederrheinpokal ran. Gegner auf dem Sportgelände im Holtkamp ist der Oberligist SV Straelen. In der Liga rangiert die Mannschaft von Rachid Sraizi auf dem zehnten Tabellenplatz. Im Pokal kegelte der SV den TuB Bocholt in der ersten Runde mit 8:0 raus.

Akute Personalnot vor dem Pokalspiel

"Wir wissen natürlich, dass Straelen haushoher Favorit ist, aber wir werden nichts herschenken", betont Didi Schacht. Am Sonntag wird er voraussichtlich mit gerade einmal zwölf Spielern auf dem Bogen antreten können, weil das Hamborner Verletzten-Lazarett mit neun Spielern bis oben hin gefüllt ist. "Die Spieler, die auf dem Feld stehen, werden alles geben", sagt Schacht weiter.

Auch wenn der Niederrheinpokal für Schacht keine große Bedeutung hat, rechnet er sich Chancen aus: "Im Pokal kann man durch ein Spiel Unglaubliches schaffen." Der klare Fokus liegt bei den Sportfreunden aber trotzdem auf der Meisterschaft. Denn dort gilt es in den nächsten Partien die wichtigen Punkte zu holen.