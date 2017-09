Dortmund. Zum AC Mailand, Real Madrid, FC Chelsea oder China. Glaubte man der Gerüchteküche, Pierre-Emerick Aubameyang hätte diesen Sommer bereits mehrfach seine Zelte in Dortmund abgebrochen.

Doch der Gabuner ist immer noch beim BVB, trifft wie am Fließband und schwört dem BVB jetzt auch die Treue.





Auf Instagram postete der Stürmer-Star ein Foto von sich im Flugzeug. Darunter der Text, der jedes schwarz-gelbe Herz einen Salto schlagen lässt: „Doesn't matter where i fly because im always back in Dortmund at the end.“ (zu deutsch: Egal wohin ich fliege, am Ende lande ich immer wieder in Dortmund.) Da können die BVB-Fans nur hoffen, dass ihr Liebling den Satz ernst meint.