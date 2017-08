Die SSVg Velbert hat kurz vor Toresschluss auf dem Transfermarkt zugeschlagen und zwei Spieler unter Vertrag genommen. Ein Zugang hat eine Vergangenheit im Ruhrgebiet.

Die SSVg Velbert ist erneut auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Mit Giannis Giorgou und Michael Smykacz konnten die Bergischen zwei neue Spieler unter Vertrag nehmen. Giorgou und Smykacz erhalten laut vereinseigener Homepage einen Vertrag für die laufende Spielzeit, mit der Option auf ein weiteres Jahr. Die "Blauen" reagieren damit auf die akute Verletzungsmisere.

Akutes Verletzungspech bei der SSVg

Denn auch in der laufenden Saison bleibt die SSVg vom Verletzungspech nicht verschont. Mit Erhan Zent, Moses Lamidi, Noah Abdel Hamid und Max Kuznik fallen vier Spieler noch für eine unbestimmte Zeit aus.

Giorgou soll bei der SSVg die Position im zentralen Mittelfeld bekleiden. Der 21-Jährige spielte zuletzt in der zweiten griechischen Liga beim AEL Kalloni. "Mit Giannis Giorgou bekommen wir einen jungen und gut ausgebildeten Spieler, der auch schon vier Einsätze in der Süper League vorweisen kann", berichtet Oliver Kuhn. Der erster Vorsitzende ergänzt: "Gerade im Mittelfeld mussten wir aufgrund der angespannten Personalsituation noch etwas tun und wir glauben, dass wir mit Giannis den passenden Spieler gefunden haben."

Und auch in der Offensive erhalten die Bergischen Verstärkung. Mit Smykacz wechselte ein Stürmer an die "Sonnenblume", der beim FC Schalke 04 und dem VfL Bochum ausgebildet wurde. Zwischen 2013 und 2015 ging der 24-Jährige für Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga auf Torejagd und absolvierte für die "Kleeblätter" insgesamt 34 Partien in der Regionalliga West.

Nun kommt Smykacz mit einer Referenz von 43 Treffern aus den vergangenen beiden Spielzeiten vom TSV Marl-Hüls nach Velbert. "Auch im Sturm sahen wir gerade durch den Ausfall von Moses Lamidi Handlungsbedarf und sind deshalb sehr glücklich, dass wir Lukas Smykcz für uns gewinnen konnten", sagt Kühn und fügt hinzu: "Lukas hat in den letzten Jahren nachgewiesen, dass er weiß wo das gegnerische Tor steht. Mit beiden Transfers hat unser Cheftrainer Imre Renji nun mehrere Möglichkeiten. Zudem haben wir damit die Konkurrenzsituation etwas verschärft."