Am Sonntag (3.9, 15 Uhr) trifft der TV Jahn Dinslaken Hiesfeld im Niederrheinpokal auf den SV Burgaltendorf. Die Partie verspricht Brisanz.

Mit der bisherigen Leistung seiner Mannschaft ist Hiesfelds Trainer Thomas Drotboom in der bisherigen Oberliga-Spielzeit sehr zufrieden. "Es ist eigentlich alles gut", erklärt der Trainer. "Wir sind seit vier Spielen ohne Niederlage. Das einzige, worüber wir uns ärgern ist, dass wir am Sonntag zwei Punkte liegen gelassen haben."

Dabei bezieht sich Drotboom auf das Heimspiel gegen den VfB Speldorf. "Wir haben einige hundertprozentige Torchancen liegen gelassen", ärgert sich der Trainer noch immer. "Wir wollen die Leistung der Speldorfer nicht schmälern, das ist mir wichtig. Der VfB hat gekämpft bis zum Ende und alles gegeben, wir hätten aber gewinnen müssen."

Die dritte Runde zu erreichen wäre nicht nur für den Verein eine gute Sache, sondern auch für die Spieler. Thomas Drotboom (Jahn Hiesfeld)

Gewinnen wollen Drottboom und seine Mannschaft dafür definitiv am Sonntag im südlichen Essen. "Die dritte Runde zu erreichen wäre nicht nur für den Verein eine gute Sache, sondern auch für die Spieler", erklärt der Trainer. "Das ist gut fürs Selbstbewusstsein."

Den Gegner unterschätzt Drotboom dabei jedoch keineswegs. Burgaltendorf steht nach vier Spielen mit neun Punkten auf Platz fünf der Landesliga. Dabei agierte die Mannschaft von Trainer Philip Kruppe meist minimalistisch, die letzten beiden Spiele gewannen die Essener jeweils 1:0, insgesamt steht das Torverhältnis bei 4:4.

2016 hieß die Endstation Burgaltenrdorf

Für den Jahn ist das erneute Los Burgaltendorf die Chance auf Wiedergutmachung für das vergangene Jahr. 2016 trafen die Dinslakener ebenfalls in der zweiten Runde auf den SVB - und schieden nach einer 1:2-Niederlage aus dem Wettbewerb aus. Julian Engelmeyer wurde damals mit einem Doppelpack zum Mann der Stunde in Essen. Das Siegtor erzielte er in der dritten Minute der Nachspielzeit. "Das war damals eine unglückliche Niederlage", kommentiert Drotboom das Ergebnis.

Genau deswegen erwartet der Trainer eine "Partie mit sehr viel Brisanz". Von der Qualität des Gegners ist er überzeugt. "Die haben eine gute Truppe mit vielen guten Spielern", analysiert Drotboom. "Burgaltendorf wird mit Sicherheit kämpfen bis zum umfallen und zeigen wollen, dass sie Hiesfeld auch ein weiteres mal rauswerfen können.