Vor dem WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft am Freitag gegen Tschechien in Stuttgart (20.45 Uhr/RTL) hat die Westfalenpost / Westfälische Rundschau mit dem ehemaligen Dortmunder Mats Hummels gesprochen.

Über die WM-Quali, über die Kommerzialisierung im Fußball, die Ultras, aber auch über Themen, die das Revier elektrisieren.

Zum Beispiel den Wechsel von Schalke-Urgestein Benedikt Höwedes zu Juventus Turin. Hummels hat mit Höwedes über dieses Thema gesprochen, der ehemalige BVB-Spieler denkt im Gespräch mit der WP / WR, dass die Art und Weise, wie Schalke mit dem Spieler umgegangen ist, Höwedes wehgetan haben muss. "Ich habe es selber in Dortmund erlebt, dass auf einen Spieler eingeschlagen wird, wenn er nach langer Zeit den Klub verlässt. Dass es auch einmal anders herum laufen kann, sieht man bei Benedikt. Er war 16 Jahre auf Schalke, er war sechs Jahre lang Kapitän. In dieser Zeit hat er den Kopf für seinen Klub hingehalten. Ich kenne natürlich nicht alle Interna. Ich kenne Schalkes Beweggründe auch nicht. Aber für Benedikt muss es ein schwerer Schlag gewesen sein."

Zumal Hummels davon überzeugt ist, dass ein Klub eine Identifikationsfigur benötigt, so wie Höwedes auf Schalke eine war, so wie Thomas Müller bei den Bayern aktuell eine ist. Die Spieler "können eine Brücke zu den Fans bauen", findet Hummels. "Sicher ist, dass solche Typen jedem Klub gut tun."

Schaut Hummels auf den Kampf um die deutsche Meisterschaft, muss er sich aktuell nicht mit dem FC Schalke beschäftigen, für ihn gibt es derzeit nur den BVB als Konkurrenten. Seine klare Meinung: "Ich denke, dass der Titel zwischen Bayern München und Dortmund ausgespielt wird." Dass die Dortmunder vor wenigen Tagen Osmane Dembélé für unglaubliche 105 Milionen Euro plus Bonuszahlungen an den FC Barcelona verloren haben, ändert an der Sicht von Hummels nichts, denn er ist beim BVB überzeugt, dass "die Qualität einfach da ist."

