Bundesliga-Termine: Das Revierderby zwischen Schalke und dem BVB wird an einem Samstag um 15.30 Uhr ausgetragen. Die weiteren Ansetzungen.

Die Deutsche Fußball Liga hat die Spieltage 7 bis 14 terminiert. Das Revierderby zwischen dem FC Schalke und Borussia Dortmund steigt am Samstag, 25. November, um 15.30 Uhr. Wichtig für die Anhänger der beiden Revierklubs ist allerdings ebenfalls, dass beide Vereine auch freitags antreten. Die Freitag-Spiele der 1. Bundesliga werden nur noch von Eurosport und Amazon gezeigt.

Bei der Solo-Premiere gab es große Probleme, viele Abonnenten konnten die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV nicht sehen. Nach der Technik-Panne hat Eurosport seinen verärgerten Kunden eine Entschädigung von zehn Euro zugesagt.

45 Spiele für 29,99 Euro

Fans müssen für die Live-Übertragung von 45 Spielen 29,99 Euro bezahlen. In dem Paket sind 30 Erstliga-Spiele am Freitag, fünf Spiele am Sonntag (13.30 Uhr), fünf am Montag (20.30 Uhr) und alle Relegationspartien sowie der Supercup. (las)

Die Spiele in der Übersicht:

7. Spieltag

Freitag, 29. September 2017, 20.30 Uhr

FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen

Samstag, 30. September 2017, 15.30 Uhr

FC Augsburg - BVB

8. Spieltag

Samstag, 14. Oktober 2017, 15.30 Uhr

Hertha BSC - FC Schalke 04

Samstag, 14. Oktober 2017, 18.30 Uhr

BVB - RB Leipzig

9. Spieltag

Freitag, 20. Oktober 2017, 20.30 Uhr

FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05

Samstag, 21. Oktober 2017, 18.30 Uhr

Eintracht Frankfurt - BVB

10. Spieltag

Samstag, 28. Oktober 2017, 15.30 Uhr

FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg

Samstag, 28. Oktober 2017, 15.30 Uhr

Hannover 96 - BVB

11. Spieltag

Samstag, 4. November 2017, 15.30 Uhr

SC Freiburg - FC Schalke 04

Samstag, 4. November 2017, 18.30 Uhr

BVB - Bayern München

12. Spieltag

Freitag, 17. November 2017, 20.30 Uhr

VfB Stuttgart - BVB

Sonntag, 19. November 2017, 15.30 Uhr

FC Schalke 04 - Hamburger SV



13. Spieltag

Samstag, 25. November 2017, 15.30 Uhr

Borussia Dortmund - FC Schalke 04

14. Spieltag

Samstag, 2. Dezember 2017, 15.30 Uhr

Bayer Leverkusen - BVB

Samstag, 2. Dezember 2017, 18.30 Uhr

FC Schalke 04 - 1. FC Köln