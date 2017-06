Regionalligist Rot-Weiss Essen absolviert am Samstag beim Landesligisten VfL Rhede (15 Uhr) sein erstes Testspiel. Nicht mit dabei sein wird Daniel Engelbrecht.

Nicht nur Sportdirektor Jürgen Lucas ist auf den ersten Auftritt seines RWE-Kaders gespannt: „Wir werden eine engagierte Mannschaft sehen, schließlich beginnt der Kampf um die Plätze. Und ich bin mir sicher, dass die Jungs richtig Lust haben, zu spielen“, so Lucas vor der Testpartie am Samstag (15 Uhr, Besagroup-Sportpark) beim Landesligisten VfL Rhede.

Engelbrecht trägt ein Langzeit-EKG

18 Spieler hat RWE-Coach Sven Demandt hierfür zur Verfügung, Nico Lucas und Roussel Ngankam sind am Freitag wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen. Die Nummer 19 (Richard Weber) hat sich unter der Woche auf den Weg zurück nach Gelsenkirchen gemacht, die Nummer 20 (Daniel Engelbrecht) ist noch immer zum Zuschauen verdammt. „Bei Daniel gibt es noch keinen neuen Informationsstand. Die Aufzeichnung des Defibrilators ist ausgewertet worden, er selbst hat noch einmal einen Gesundheits-Check absolviert, nun trägt er ein Langzeit-EKG. Wir erwarten ein Ergebnis Mitte nächster Woche“, so der Sportdirektor.

Unabhängig davon richten die RWE-Verantwortlichen nach dem durchaus begrüßten Weggang Webers ihren Fokus auf Verstärkung im hinteren Bereich. So gab gestern im Freitagtraining Gastspieler Marco Müller seine Visitenkarte in Karnap ab. Der 23-Jährige stand noch vor wenigen Wochen mit Waldhof Mannheim in der Aufstiegsrunde zur Dritten Liga, scheiterte dort allerdings denkbar knapp am SV Meppen. Nach torlosen 180 Minuten in Hin- und Rückspiel setzten sich die Niedersachsen mit 4:3 im Elfmeterschießen durch.

Bitter auch für Marco Müller, der 26 Pflichtspiele in der abgelaufenen Saison für die „Waldhof-Buben“ absolvierte und dabei zwei Tore erzielte. Der aus der Jugend von Eintracht Frankfurt Hervorgegangene ist im defensiven Mittelfeld sowie auf der rechten Außenverteidiger-Position flexibel einsetzbar.

Und am Mittwoch im nächsten Testspiel beim 1. FC Bocholt soll ein weiterer Probespieler hinzukommen. „Sollte Daniel Engelbrecht nicht das Okay der Ärzte bekommen, werden wir uns natürlich auch im Offensivbereich noch einmal umschauen, aber daran möchte ich jetzt noch gar nicht denken“, so die verständliche Reaktion von Jürgen Lucas, der wie alle RWE-Anhänger auf die Fortsetzung der Karriere des Torjägers hofft.

Gespannt sein dürfen die Fans auch auf die ersten Testspielminuten der Neuzugänge Kai Pröger und Cedric Harenbrock, die im Training bislang einen sehr lebendigen Eindruck hinterließen. Besonders Pröger haben die Fans ins Herz geschlossen, der verabschiedete sich vom BFC Dynamo mit zwei Toren im Länderpokal-Finale und einem bemerkenswerten Salto. Auf eine Wiederholung werden die RWE-Fans aber noch warten müssen. „Den mache ich nur nach wichtigen Toren“, versprach der Wilhelmshavener.