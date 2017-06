Shinji Kagawa absolviert nach seiner Schulterverletzung eine Reha. Eine Operation bleibt dem Dortmunder Mittelfeldspieler offenbar erspart.

Wenn am kommenden Freitag der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in die Vorbereitung auf die neue Saison startet, werden aus dem üppig besetzten Kader viele prominente Namen fehlen. Dem Confed-Cup-Fahrer Matthias Ginter sowie den U21-Nationalspielern Maximilian Philipp und Mahmoud Dahoud wird der bislang entgangene Urlaub eingeräumt. Die langzeitverletzten Julian Weigl, Mario Götze, Marco Reus und Raphael Guerreiro fehlen ebenso.

Shinji Kagawa wird ebenfalls noch nicht in Dortmund erwartet. Der japanische Nationalspieler kugelte sich im Einsatz für sein Land die Schulter aus. Um eine Operation, die ebenfalls zwischenzeitlich in Betracht gezogen worden war und die eine längere Ausfallzeit nach sich gezogen hätte, kommt der 28-Jährige aber offenbar herum. Derzeit hält er sich in seiner Heimat auf und absolviert eine Reha. Da der BVB am 13. Juli für sechs Tage zu einer Asienreise mit Zielen in China und Japan aufbricht, stößt der Mittelfeldspieler erst dann zur Mannschaft.

Seine Zukunft scheint weiter in Dortmund zu liegen. Der Verein hat signalisiert, den Vertrag (gültig bis 2018) des Japaners verlängern zu wollen. Trotz gestiegener Konkurrenz durch die Philipp-Verpflichtung ist Kagawa zugeneigt.